Η Εθνική Ανδρών πλήρωσε το ρεσιτάλ αστοχίας και τις κακές επιλογές πίσω από τα 6.75 (6/34), γνωρίζοντας την ήττα από το Μαυροβούνιο με 65-67 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική Ανδρών γνώρισε την πρώτη ήττα στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 από το Μαυροβούνιο με 65-67, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 2-1 στα «παράθυρα» πριν από την αναμέτρηση της Δευτέρας στην Ποντγκόριτσα (2/3). Η Ελλάδα τελείωσε τον αγώνα με 6/34 τρίποντα, πληρώνοντας τις κακές επιλογές απέναντι στους Μαυροβούνιους.

Ελλάδα-Μαυρούνιο: Ο αγώνας

Η Εθνική Ανδρών παρουσιάστηκε στα πρώτα λεπτά απέναντι στο Μαυροβούνιο με διάθεση στην άμυνα και συνεχή κίνηση μπροστά, αλλά με σαφή έλλειψη συνοχής, κάτι απολύτως λογικό λόγω του ελάχιστου χρόνου προετοιμασίας. Τα δύο καρφώματα του Κώστα Αντετοκούνμπο ξεσήκωσαν τη SUNEL Arena. Η Ελλάδα είχε σχεδόν διπλάσιες κατοχές, αλλά ήταν πολύ άστοχη στην τελική προσπάθεια (5/14 σουτ) και γι’ αυτό δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα.

Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 17-19 για το Μαυροβούνιο, απέναντι στην Εθνική που σούταρε 4/7 δίποντα και 2/10 τρίποντα, δίχως να καταφέρει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και να βρει εύκολα καλάθια. Οι φιλοξενούμενοι σούταραν με υψηλό ποσοστό στο πρώτο δεκάλεπτο (66.7%), ενώ η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα έξι λάθη τους, επιμένοντας χωρίς επιτυχία στο μακρινό σουτ.

Στη συνέχεια, ο Πέταρ Πόποβιτς ανέβασε τη διαφορά στο +7 (26-33, 15:13), υποχρεώνοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ. Η Εθνική έφτανε με δυσκολία στο καλάθι, καθώς το Μαυροβούνιο πίεζε έντονα την μπάλα στον χειριστή της ελληνικής ομάδας, με τα 4/17 τρίποντα να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική, που έβγαλε συνεχόμενες καλές άμυνες, «τρέχοντας» ένα επιμέρους 10-0 για το 36-33. Παρ’ όλα αυτά, το Μαυροβούνιο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 38-40 μολονότι είχε υποπέσει σε 14 λάθη, χάρη στο τρίποντο του Χατζιμπέγκοβιτς από τα 9 μέτρα.

Ακολούθως, ο Ντέρεκ Νίνταμ ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +7, σκοράροντας τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 40-47. Η Εθνική έβγαλε άμυνες και σκόραρε στο transition, μειώνοντας σε 49-50 με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Σε κάθε περίπτωση, οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση της Ελλάδας και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο 52-55, από τη στιγμή που η ελληνική ομάδα δεν βρήκε σκορ από την περιφέρεια (5/29 τρίποντα) ούτε στο ανοιχτό γήπεδο.

Η Εθνική προσπάθησε να προσπεράσει, ωστόσο ήταν άστοχη και το Μαυροβούνιο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα. Ο Παπανικολάου σκόραρε για τρεις, μειώνοντας σε 60-61 στο 35’, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με 1/2 βολές έκανε το 61-61. Στη συνέχεια, ο Καλαϊτζάκης έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, σκοράροντας από κοντινή απόσταση για το 65-63 στο 1:32. Ωστόσο, ο Νίκολιτς με κάρφωμα και ο Χατζιμπέγκοβιτς, με ανάποδο λέι-απ, διαμόρφωσαν το 65-67.

Η Εθνική είχε την κατοχή στα 8.3" όμως ο Τολιόπουλος αστόχησε και το Μαυροβούνιο έφυγε με τη νίκη από τη SUNEL Arena.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67.