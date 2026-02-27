Η Ισπανία επικράτησε της Ουκρανίας με 66-86 για την τρίτη αγωνιστική τη φάσης των ομίλων των προκριματικών, ενόψει του παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Την τρίτη νίκη της στα προκριματικά ενόψει παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, πέτυχε η Ισπανία, αφού επικράτησε με 66-86 της Ουκρανίας σε ουδέτερη έδρα στη Ρίγα.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι τυπικά γηπεδούχοι έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Τσους Ματέο και ήταν ανταγωνιστικοί, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (33-32, 10'). Μετά την ανάπαυλα οι Ισπανοί σοβαρεύτηκαν και έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους, κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με την ευστοχία τους, έκαναν το ξέσπασμά τους και έκλεισαν την προ τελευταία περίοδο με επιμέρους σκορ (14-33).

Στο φινάλε του αγώνα έλεγξαν τον ρυθμό και πανηγύρισαν στο τέλος τη νίκη. Ο Άλβαρο Καρντένας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και ήταν από τους πιο αποτελεσματικούς για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο παίκτης του Περιστερίου σημείωσε 16 πόντους (2/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα!), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 33-32, 47-65, 66-86