Η Πορτογαλία επικράτησε της Ρουμανίας με 99-82 και έφτασε την Ελλάδα στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ δύο νίκες και μία ήττα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος, η Πορτογαλία... διέλυσε τη Ρουμανία με 99-82.

Το σύνολο του Μάριου Γκόμες πέραν του δευτέρου δεκαλέπτου, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και έχοντας (18/35 δίποντα 51,43%) και (15/35 τρίποντα, 12,86%) κατάφερε να έχει εύκολο βράδυ και να φτάσει την Ελλάδα στις νίκες στον βαθμολογικό πίνακα.

Πολυτιμότερος για τους γηπεδούχους ο Ντιόγκο Μπρίτο που τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (4/7 δίποντα, 8/12 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Μπόγκναν Νικολέσκου που πέτυχε 25 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 54-56, 75-71, 99-82