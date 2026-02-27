Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82: Εύκολο βράδυ για τους γηπεδούχους που πέρασαν την Ελλάδα
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος, η Πορτογαλία... διέλυσε τη Ρουμανία με 99-82.
Το σύνολο του Μάριου Γκόμες πέραν του δευτέρου δεκαλέπτου, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και έχοντας (18/35 δίποντα 51,43%) και (15/35 τρίποντα, 12,86%) κατάφερε να έχει εύκολο βράδυ και να φτάσει την Ελλάδα στις νίκες στον βαθμολογικό πίνακα.
Πολυτιμότερος για τους γηπεδούχους ο Ντιόγκο Μπρίτο που τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (4/7 δίποντα, 8/12 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Μπόγκναν Νικολέσκου που πέτυχε 25 πόντους, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 25-12, 54-56, 75-71, 99-82
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.