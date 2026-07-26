Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ο Χεζόνια επέστρεψε στο ΝΒΑ και ο Βιλντόσα στο Βελιγράδι

Η επιστροφή του Κροάτη φόργουορντ στον «μαγικό κόσμο» με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και του Αργεντίνου πόιντ γκαρντ στην Παρτίζαν ξεχώρισαν.

Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο ΝΒΑ, καθώς συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια. Ο Κροάτης φόργουορντ αφήνει την Ευρώπη και ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου τη νέα σεζόν.

Την ίδια ώρα, η Παρτίζαν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα. Ο 31χρονος Αργεντινός πόιντ γκαρντ επιστρέφει στο Βελιγράδι, όπου είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2022-23 με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη μεγάλη αντίπαλο.

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση πραγματοποίησε και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κένι Λόφτον Τζούνιορ για τη σεζόν 2026-27. Ο 23χρονος Αμερικανός, που αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Άρη στο EuroCup, προέρχεται από εξαιρετική χρονιά στην Κίνα με τους Shanghai Sharks, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 24,4 πόντους, 12,2 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ ανά αγώνα.