Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μαξ Σούλγκα, σύμφμωνα με την ισπανική «AS».

Τον αντί-Χεζόνια φαίνεται να βρήκε η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με την ισπανική «AS», η «βασίλισσα» ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μαξ Σούλγκα.

Ο Ουκρανός αναμένεται να ενισχύσει το περιφερειακό παιχνίδι της Ρεάλ, έπειτα από πέντε χρόνια στην Αμερική.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τους Σέλτικς σε 11 ματς στο NBA, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Στη G-League, όμως είχε πολύ θετική παρουσία, έχοντας μ.ο 15.7 πόντους και 6.7 ασίστ ανά αγώνα.

Πρόσφατα κατέκτησε το πρωτάθλημα του Λας Βέγκας Σάμερ Λιγκ με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς .

