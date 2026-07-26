Ο Λούκα Βιλντόσα ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Παρτίζαν και επιστρέφει στο Βελιγράδι.

Τη φανέλα της Παρτίζαν θα φοράει τη νέα χρονιά και επίσημα ο Λούκα Βιλντόσα (31χρ., 1.91). Ο Αργεντινός πόιντ γκαρντ επιστρέφει στο Βελιγράδι, μετά τη θητεία του τη σεζόν 2022-2023, όπου είχε αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο 31χρονος άσος το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο έκανε opt-out στη συμφωνία του με την Ιταλική ομάδα για να υπογράψει στην Παρτίζαν

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-2026) στη EuroLeague, σε 31 αναμετρήσεις είχε 7.6 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά αγώνα.

