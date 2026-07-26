Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Λούκα Βιλντόσα
Τη φανέλα της Παρτίζαν θα φοράει τη νέα χρονιά και επίσημα ο Λούκα Βιλντόσα (31χρ., 1.91). Ο Αργεντινός πόιντ γκαρντ επιστρέφει στο Βελιγράδι, μετά τη θητεία του τη σεζόν 2022-2023, όπου είχε αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο 31χρονος άσος το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια με τη Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο έκανε opt-out στη συμφωνία του με την Ιταλική ομάδα για να υπογράψει στην Παρτίζαν
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-2026) στη EuroLeague, σε 31 αναμετρήσεις είχε 7.6 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά αγώνα.
Luca, welcome to Belgrade! Welcome to Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/RkBEdvviZk— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 26, 2026
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