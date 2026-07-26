Παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Κένι Λόφτον Τζόυνιορ.

Σε μια σημαντική ενίσχυση προχώρησε η Χάποελ Ιερουσαλήμ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κένι Λόφτον Τζούνιορ.

Ο 23χρονος Αμερικανός θα ενισχύσει την αντίπαλο του Άρη στο EuroCup, στις θέσεις των γκαρντ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Κίνα με τους Shanghai Sharks, έχοντας μ.ο 24.4 πόντους, 12.2 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ:

«Η Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Αμερικανού Kenneth (Kenny) Lofton Jr. (23, 1,98 μ.) για την επόμενη σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27.

Ο Lofton Jr. εντάσσεται στη Χάποελ μετά από εμπειρία στο NBA, την G League και την Κινεζική Λίγκα. Ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA στο Μέμφις και αργότερα έπαιξε επίσης στη Φιλαδέλφεια και τη Γιούτα. Κατά τη διάρκεια δύο σεζόν στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, κατέγραψε 49 συμμετοχές, με το ρεκόρ του να έρχεται τον Απρίλιο του 2023, όταν σημείωσε 42 πόντους και μάζεψε 14 ριμπάουντ στον πρώτο του αγώνα στην πενταμελή ομάδα του Μέμφις εναντίον της Οκλαχόμα.

Ταυτόχρονα, καθιέρωσε την ιδιότητά του ως ένας από τους πιο εξέχοντες παίκτες στο πρωτάθλημα ανάπτυξης. Στην πρώτη του σεζόν (2022/23), κέρδισε τον τίτλο του Rookie of the Season, όταν έπαιξε για τους Memphis Hustle, και στις δύο σεζόν του στο πρωτάθλημα, επιλέχθηκε δύο φορές στην πρώτη ομάδα της σεζόν. Σε 51 αγώνες, είχε εντυπωσιακό μέσο όρο 23,4 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ ανά αγώνα.

Τον Οκτώβριο του 2024, μετακόμισε στην Κίνα και υπέγραψε με τους Shanghai Sharks, όπου έπαιξε τις δύο τελευταίες σεζόν και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κινεζικού πρωταθλήματος. Στην πρώτη του σεζόν, ηγήθηκε της ομάδας και κέρδισε τον τίτλο του MVP του πρωταθλήματος χάρη στους εξαιρετικούς μέσους όρους 24,4 πόντων, 12,2 ριμπάουντ και 6,5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Την περασμένη σεζόν, κέρδισε το πρωτάθλημα με την ομάδα.



Ο Lofton Jr. ήταν επίσης ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-19 του 2021, οδηγώντας την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο χρυσό μετάλλιο. Η εμφάνισή του στον τελικό εναντίον της Γαλλίας ήταν μια από τις πιο αξιομνημόνευτες του τουρνουά, όπου ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες στη νίκη των Αμερικανών».

Κένι Λόφτον Τζούνιορ : «Είμαι χαρούμενος που εντάσσομαι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ και ξεκινάω το ταξίδι μου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστηκα από τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου και θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ανυπομονώ ήδη να φτάσω στην Ιερουσαλήμ, να συναντήσω τους οπαδούς, να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και να αγωνιστώ για κάθε παιχνίδι για τον σύλλογο. Έλα Χάποελ!»

Ο προπονητής της ομάδας, Σάσα Ομπράντοβιτς : «Ο Κένι είναι ένας παίκτης με έναν σπάνιο συνδυασμό δύναμης, ταλέντου και ικανότητας να επηρεάζει το παιχνίδι. Θα μας φέρει μια σημαντική παρουσία στη ρακέτα, έλεγχο στα ριμπάουντ και ποικίλες επιθετικές ικανότητες. Έχει αποδείξει την αξία του στους σταθμούς που έχει βρεθεί σε όλη την καριέρα του και είμαστε σίγουροι ότι θα μας προσθέσει σημαντική ποιότητα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είμαστε χαρούμενοι που εντάσσεται στη Χάποελ.»