Ο Μάριο Χεζόνια έχει συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του ESPN Σαμς Σαράνια για μονοετές συμβόλαιο με αποδοχές 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο ΝΒΑ φαίνεται πως επιστρέφει οριστικά τη νέα σεζόν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για μονοετές συμβόλαιο με αποδοχές 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει ο έγκριτος αναλυτής του ESPN Σαμς Σαράνια.

Ο Κροάτης φόργουορντ μετά τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στη Ρεάλ και την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο φαίνεται πως ωρίμασε πολύ γρήγορα στο μυαλό του η σκέψη να αποχωρήσει, καθώς δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται από την ιδέα της συνεργασίας του με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η επιστροφή στο ΝΒΑ ήταν μια επιλογή, αν και η επιθυμία του είναι να αγωνιστεί στην Ντουμπάι, όμως δεν μπορούσε να μετακινηθεί άμεσα στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Γι' αυτό και επικεντρώθηκε στον «μαγικό κόσμο» και συμφώνησε με τους Καβαλίερς λαμβάνοντας ένα συμβόλαιο ύψους 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων (δηλαδή περίπου 2.5 εκατομμύρια ευρώ).

Ο 31χρονος φόργουορντ επιστρέφει λοιπόν στο ΝΒΑ όπου είχε βρεθεί από το 2015 έως το 2020 πριν επιστρέψει ξανά στην Ευρώπη και αγωνιστεί διαδοχικά σε Παναθηναϊκό, Ούνικς Καζάν και Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη σεζόν που τελείωσε (2025-26), ο Μάριο Χεζόνια σε 44 ματς στη Euroleague, είχε 13.3 πόντους μέσο όρο, 4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 22.3 λεπτά συμμετοχής.

Η επιστροφή του στο ΝΒΑ ήταν μονόδρομος τη δεδομένη στιγμή, αν και τίποτε δεν αποκλείεται, καθώς μπορεί μέσα στη σεζόν να αποχωρήσει.

EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026