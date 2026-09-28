Δείτε τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας ενόψει της διπλής αγωνιστικής.

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά με τους Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας ταξίδεψε η αποστολή του Ολυμπιακού για την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Ζάλγκιρις (29/09) και Βίρτους (01/10) στην Μπολόνια.

Λίγο πριν από την αναχώρηση των «ερυθρολεύκων» ο προπονητής της ομάδας είπε ότι «είναι δύσκολη διαδικασία. Παίζουμε ξανά αύριο σε μία έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί τα playoffs. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ» ενώ σε ερώτηση για το δύσκολο πρόγραμμα, είπε:

«Είναι 5 στα 7. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα κάνουμε το βράδυ ένα shootaround, να δείξουμε ένα βίντεο και να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση».

Όσο για τον λόγος της απόκτησης του Μπράιαντ Ντάνστον; «Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες, καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, είναι και μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο».

Και συνέχισε: «Όλα τα πράγματα είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Σκοράραμε 100 πόντους το παιχνίδι και είναι δύσκολο να δεχτούμε περισσότερους. Δεν αμελούμε την άμυνα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα στην ομάδα μας. Ο καλύτερος ριμπάουντερ στην Ευρωλίγκα, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν σε θέση να παίξει. Πήγαμε σε αδόκιμα σχήματα».

Για τον Μιλουτίνοφ και σε ερώτηση για το αν υπολογίζεται γι' αυτά τα ματς, είπε: «Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό τιμ να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. .Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε».