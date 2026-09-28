Ύστερα από 11 χρόνια ο Μπράιντ Ντάνστον επιστρέφει στον Ολυμπιακό υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Μετά την επισημοποίηση για την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στον Ολυμπιακό, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε και... δεύτερη επιστροφή!

Ο λόγος για τον Αμερικανό σέντερ Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού ύστερα από 11 χρόνια και την διετία 2013-2015.

Μετά την θητεία του στον Ολυμπιακό, ο 40χρονος σέντερ αγωνίστηκε κατά σειρά σε Εφές, Βίρτους, Ζάλγκιρις και μέχρι πρότινος στην Αρμάνι Μιλάνο.

Να σημειωθεί ότι τόσο ο Ντάνστον, όσο και ο Πάπας είχαν πάρει μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 28/05/1986

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Υψος: 2.03μ.

Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες

Μόμπις Φοίμπους (2008-2010)

Άρης (2010-2011)

Μπνέι Χασαρόν (2011)

Χαποέλ Χολόν (2011-2012)

Παλακανέστρο Βαρέζε (2012-)2013

Ολυμπιακός (2013-2015)

Αναντολού Εφές (2015-2023)

Βίρτους Μπολόνια (2023-2024)

Ζάλγκιρις Κάουνας (2024-2025)

Oλίμπια Μιλάνο (2025-2026)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2021, 2022)

Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2015)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2019, 2021, 2023)

Πρωταθλητής Λιθουανίας (2025)

Πρωταθλητής Ιταλίας (2026)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2018, 2022)

Κυπελλούχος Λιθουανίας (2025)

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Super Cup Τουρκίας (2015, 2018, 2019, 2022)

Super Cup Ιταλίας (2023)

Super Cup Ιταλίας (2025)

Ατομικές

Καλύτερος αμυντικός του Πρωταθλήματος Κορέας: (2009, 2010)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ (2012)

Πρώτος στα κοψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2014)

Καλύτερος Αμυντικός στο Πρωταθλήματος Ελλάδας (2015)

Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκα (2014, 2015)

Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα (2014, 2018)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώων είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα.»