ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει!»
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη EuroLeague με μία νίκη στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις και μία ήττα απέναντι στη Βίρτους κόντρα στην Μπολόνια.
Μετά από το πέρας των υπόχρεώσεών των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση γι' αυτή την εβδομάδα, η ΚΑΕ προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει!».
Πόνος είναι, ΔΕΝ θα περάσει!#OlympiacosBC— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 2, 2026
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