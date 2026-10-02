Δείτε την παρακάμερα της ήττας του Ολυμπιακού από τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Μπολόνια και ηττήθηκε από τη Βίρτους σε... νεκρό χρόνο με νικητήριο καλάθι του Καρ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανάρτησε την παρακάμερα της αναμέτρησης, που ξεχωρίζει η αγκαλιά του Ντάνιελ Χάκετ με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου.