Ολυμπιακός: Η παρακάμερα από την ήττα στην Μπολόνια
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Δείτε την παρακάμερα της ήττας του Ολυμπιακού από τη Βίρτους στην Μπολόνια.
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Μπολόνια και ηττήθηκε από τη Βίρτους σε... νεκρό χρόνο με νικητήριο καλάθι του Καρ.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανάρτησε την παρακάμερα της αναμέτρησης, που ξεχωρίζει η αγκαλιά του Ντάνιελ Χάκετ με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
@Photo credits: youtube_olympiacosbc
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