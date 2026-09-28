Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στην ομάδα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Λίγες μόλις ώρες μετά την κατάκτηση του 5ου σερί Super Cup, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε και την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στην ομάδα.

Μετά την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους» το 2024, ο Πάπας αγωνίστηκε κατά σειρά σε Προμηθέα Πάτρας, Περιστέρι, Πανιώνιο και Μαρούσι.

Φέτος πήρε μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και εν τέλει η ομάδα του Πειραιά τον κράτησε στο ρόστερ για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε:15/04/1998

Υπηκοότητα: Ελλάδα - ΗΠΑ

Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες

Monmouth Hawks (2017-2022)

Ολυμπιακός (2022-2024)

Προμηθέας Πατρών (2024)

Περιστέρι (2024-2025)

Πανιώνιος (2025)

Μαρούσι (2025-26)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)

Κυπελλούχος Ελλάδος (2023)

Greek Super Cup (2022, 2023)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Με την φανέλα του Αμαρουσίου, σε σύνολο 15 αγώνων είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Με εκείνη του Πανιωνίου, σε σύνολο 10 αγώνων, είχε 5.9 πόντους, 1.7 ριμπαουντ και 1.4 ασίστ.»