Μιλουτίνοφ: Χωρίς τον Σέρβο σέντερ ο Ολυμπιακός στην «διαβολοβδομάδα»
Μετά την απουσία του από το Super Cup όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο σερί τρόπαιο, ο Σέρβος σέντερ θα χάσει και την «διαβολοβδομάδα».
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Κάουνας όπου θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (29/09) την Ζάλγκιρις ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στην Μπολόνια για το παιχνίδι με την Βίρτους (01/10).
Ο Μιλουτίνοφ δεν υπολογίζεται σε κανένα από αυτά τα δύο ματς καθώς δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του. Αντίθετα συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Μπράιαντ Ντάνστον.
Όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν από την αναχώρηση της αποστολής, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει στην Αθήνα προκειμένου να κάνει θεραπείες για την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.