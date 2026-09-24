Οι new entries της φετινής Euroleague

Η Euroleague ξεκινά την Πέμπτη (24/09) και οι new entries είναι έτοιμοι να πάρουν το «βάπτισμα του πυρός» στην πρώτη σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η αναμονή πλησιάζει στο τέλος της! Την Πέμπτη (24/09) οι 20 ομάδες της Euroleague ρίχνονται στη μάχη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, που αναμένεται συναρπαστική για το φιλοθεάμον κοινό της καλαθοσφαίρισης. Οι συντελεστές της διοργάνωσης ζουν και αναπνέουν για δράση, ένταση, ανταγωνισμό και αδρεναλίνη.

The 2026-27 EuroLeague season begins tomorrow 🎉



The opening round schedule ⏲️



All games live on https://t.co/0DZe7bXeum pic.twitter.com/fyMvRoFRFS September 23, 2026

Ξέχωρα από τους παίκτες και του προπονητές που έχουν διανύσει... χιλιόμετρα στον «Μαραθώνιο» του θεσμού και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα εδώ και χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θα ζήσουν την εμπειρία της κορυφαίας λίγκας της ηπείρου για πρώτη φορά.

Στους λεγόμενους «new entries» τη μερίδα του λέοντος έχουν ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Βιλερμπάν, η Μπάγερν Μονάχου, η Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε, ο Ερυθρός Αστέρας, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Παρί, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια. Οι παραπάνω ομάδες, μεταξύ άλλων, επέλεξαν να συνεργαστούν με παίκτες που προέρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είτε από το NBA είτε από το NCAA, καθώς και από άλλα πρωταθλήματα της ηπείρου αλλά και με αθλητές που αγωνιζόντουσαν στη Γηραιά Ήπειρο αλλά σε άλλες διοργανώσεις ή στα εγχώρια πρωταθλήματα. Κάποιες από τις παραπάνω ομάδες θα πορευθούν και στην τεχνική τους ηγεσία με προπονητές που θα αναλάβουν τα ηνία για παρθενική φορά σε σύλλογο επιπέδου Euroleague.

Οι περιπτώσεις παικτών που ξεχωρίζουν

1. Τζέι Κράουντερ

Η Βιλερμπάν προχώρησε σε μια ηχηρή κίνηση, καθώς έκανε κάτοικο Λιόν τον πρώην NBAer Τζέι Κράουντερ. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έφερε στη Euroleague έναν αθλητή με πλούσια καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο 36χρονος σταρ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του γαλλικού συλλόγου, καθώς αναμένεται να είναι από τα σημεία αναφοράς της ASVEL κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Κράουντερ έχει αγωνιστεί στο NBA με τη φανέλα των Μάβερικς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Τζαζ, Γκρίζλις, Χιτ, Σανς, Μπακς, Κινγκς, ενώ είχε και μια σύντομη θητεία στο Πουέρτο Ρίκο. Στην πολυετή σταδιοδρομία του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέτρησε 9.3 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μ.ό.

2. Πάτι Μιλς

Άλλον έναν σπουδαίο παίκτη και πρώην NBAer ενέταξε στο δυναμικό της η Βιλερμπάν του «TP». Ο πολύπειρος 37χρονος Αυστραλός γκαρντ και εμβληματική μορφή των «Boomers», Πάτι Μιλς, έρχεται να αγωνιστεί για παρθενική φορά στη Euroleague και κουβαλάει μαζί του μια αξιέπαινη σταδιοδρομία. Το μεγαλύτερος μέρος της καριέρας του το πέρασε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη φανέλα της Τενερίφης.

Πρόκειται για τον πρωταθλητή του NBA το 2014 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς υπό τις οδηγίες του σπουδαίου Γκρεγκ Πόποβιτς, όπου φυσικά ήταν συμπαίκτης και στενός φίλος του νυν προπονητή του, Τόνι Πάρκερ. Ξέχωρα από τα «Σπιρούνια», ο Μιλς επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2009 και κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Μπρούκλιν Νετς, Ατλάντα Χοκς, Μαϊάμι Χιτ και Γιούτα Τζαζ.

3. Ίθαν Τόμπσον

Η Παρτίζαν Βελιγραδίου του Πενιαρόγια ενίσχυσε σημαντικά το ρόστερ της με την προσθήκη του 27χρονου Αμερικανού, Ίθαν Τόμπσον, ο οποίος είναι και διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο, καθώς έχει την υπηκοότητα. Προέρχεται από τον μαγικό κόσμο του NBA, όπου την περσινή σεζόν με τη φανέλα των Πέισερς κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7.0 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, στην πρώτη του χρονιά στην καλύτερη λίγκα του πλανήτη. Πλέον θα αγωνίζεται στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εκτός από την Ιντιάνα, στο υπόλοιπο μισό της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε στη θυγατρική ομάδα του franchise, στη G-League με τη Νόμπλσβιλ Μπουμ, όπου είχε μέσο όρο 26,9 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ σε οκτώ εμφανίσεις. Πέρασε τα πρώτα τέσσερα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας στην G-League, με τους Windy City Bulls (2021-23), τους Mexico City Capitanes (2023-24) και τους Osceola Magic (2024-25).

Οι περιπτώσεις προπονητών που ξεχωρίζουν

1. Τόνι Πάρκερ

Τι να πει κανείς για τον Τόνι Πάρκερ! Ο θρύλος του γαλλικού και παγκόσμιου μπάσκετ είναι πασίγνωστο το πόσο σπουδαία προσωπικότητα υπήρξε τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Τέσσερις φορές πρωταθλητής με τους Σαν Αντόνιο Σπερς του Γκρεγκ Πόποβιτς σε μια μεγαλειώδη καριέρα στο NBA και αναρίθμητες μεγάλες στιγμές ως η απόλυτη ηγετική φυσιογνωμία των Τρικολόρ.

Στη Βιλερμπάν -που φέτος πέρασε από χίλια κύματα- λόγω του οικονομικού «κυκεώνα» στον οποίο περιήλθε, ο ρόλος του και η συνεισφορά του είναι πολύπλευρες. Εκτός από ιδιοκτήτης και πρόεδρος, θα είναι και ο «αρχιτέκτονας» στην άκρη του πάγκου, στην πρώτη του θητεία στη Euroleague. Ως προπονητής, φόρεσε κοστούμι για την Εθνική Ομάδα Κ17 της χώρας του.

Μάλιστα, δέχθηκε να μειώσει τον μισθό του κατά 80% (από το 1.2 εκατ. ευρώ στις 200.000 ευρώ), προκειμένου να διατηρήσει ανέπαφο το προπονητικό του επιτελείο, συμπεριλαμβανομένου του Βενσάν Κολέ, της εμβληματικής φιγούρας και άλλοτε ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.

2. Τσάβι Άλμπερτ

«Αρχιτέκτονας» της νέας εποχής στη Βαλένθια είναι ο φέρελπις 39χρονος τεχνικός, Τσάβι Άλμπερτ. Ήταν ο assistant coach του Πέδρο Μαρτίνεθ και πλέον αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Είχε ξαναγίνει πρώτος προπονητής τη σεζόν 2023-24 και πλέον επιστρέφει στη θέση, με τη διοίκηση του συλλόγου να τον εμπιστεύεται.

Ο Μαρτίνεθ ανέλαβε το... πηδάλιο της Ρεάλ Μαδρίτης και οι άνθρωποι του συλλόγου εμπιστεύτηκαν το «αύριο» της ομάδας σε ένα... δικό τους παιδί, το οποίο έμαθε πολλά δίπλα στον έμπειρο προκάτοχό του. Η Βαλένθια προχώρησε σε άπειρες αλλαγές το φετινό καλοκαίρι και η νέα σεζόν αποτελεί ένα στοίχημα για όλους. Ο Άλμπερτ αναμένεται να ακολουθήσει σε γενικές γραμμές την ίδια αγωνιστική πεπατημένη, προσθέτοντας κάποιες δικές του πινελιές.

3. Άντον Γκαβέλ

Ο 41χρονος Σλοβάκος, που διατηρεί και το γερμανικό διαβατήριο, θα είναι ο «διευθυντής της ορχήστρας» στη νέα εποχή της Μπάγερν Μονάχου. Είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους προπονητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και οι Βαυαροί του έδωσαν τα... κλειδιά του νέου εγχειρήματος. Υπήρξε και παίκτης της ομάδας (2014-2018) και γνωρίζει πολύ καλά τον σύλλογο.

Έχει περάσει επίσης -ως παίκτης- από τα μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του Άρη (2008-2009). Την περσινή σεζόν παρουσίασε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα με την Μπάμπεργκ, την οποία - μάλιστα- ανέδειξε και Κυπελλούχο Γερμανίας, αποκλείοντας στα ημιτελικά τη νυν ομάδα του. Στους τελικούς του πρωταθλήματος λύγισε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Η διοίκηση της Μπάγερν, ευελπιστεί πως ο ανερχόμενος τεχνικός θα παρουσιάσει ένα ελκυστικό σύνολο, που θα διεκδικήσει πράγματα με αξιώσεις εντός και εκτός γερμανικών συνόρων.

Αναλυτικά οι new entries της φετινής Euroleague

Αναντολού Εφές: Ντάρον (Φατς) Ράσελ (28 χρ., γκαρντ, U-BT Cluj-Napoca, EuroCup)

Αρμάνι Μιλάνο: Γκάρισον Μάθιους (30χρ., γκαρντ, Ιντιάνα Πέισερς, NBA), Αρ Τζέι Κόουλ (27χρ., γκαρντ, Βενέτσια, EuroCup), Τζέισον Μπέρνελ (29χρ., φόργουορντ, Μπρέσια, ιταλικό πρωτάθλημα)

Μπεσίκτας: Ντέβον Ντότσον (27χρ., γκαρντ, Μπεσίκτας, EuroCup), Τζέιλεν Νόουελ (27χρ., γκαρντ, Gigantes de Carolina, Πουέρτο Ρίκο), Άντονι Μπράουν (34χρ., φόργουορντ, Μπεσίκτας, EuroCup), ΝταΚουάν Τζέφρις (29χρ., γκαρντ, Σακραμέντο/G-League, NBA), Κόνορ Μόργκαν (32χρ., σέντερ, Μπεσίκτας, EuroCup)

Ερυθρός Αστέρας: Αντρέι Μπιέλιτς (18χρ., γκαρντ, Ρεάλ Μαδρίτης (U18), Νίκολα Τζούρισιτς (22χρ., γκαρντ, Ατλάντα Χοκς/ College Park Skyhawks, NBA), Βoΐν Μεντάρεβιτς (24χρ., φόργουορντ/σέντερ, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ABA League), Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ (24χρ., σέντερ, Σκαραμέντο Κινγκς, NBA)

Ντουμπάι BC: Ντέβιον Μιντζ (28χρ., 1.90, γκαρντ, Βούρτζμπουργκ, BCL)

Μπαρτσελόνα: Τζάστιν Μινάγια (27χρ., γκαρντ, Ορλάντο Μάτζικ/G-League, NBA), Ουμόγια Γκίμπσον (28χρ., γκαρντ, Τσεντεβίτα Ολίμπια, EuroCup), Ογκουστίν Ουμπάλ (23χρ., γκαρντ, Μανρέσα, EuroCup), Ταϊρίς Μάρτιν (27χρ., φόργουορντ, Μπρούκλιν Νετς, NBA), Στάνλεϊ Ουμούντε (27χρ., φόργουορντ, Σαν Αντόνιο Σπερς/Όστιν Σπερς, NBA/G-League), Ολιβιέ Νκάμουα (26χρ., φόργουορντ, Βαρέζε, Ιταλία), Τόσαν Ευμπουομουάν (25χρ., φόργουορντ/σέντερ, Greensboro Swarm, G-League)

Μπάγερν Μονάχου: Τομπίας Γένσεν (22χρ., γκαρντ, Ουλμ, EuroCup), Μάρτζον Μποσάμπ (26χρ., φόργουορντ/σέντερ, Φιλαδέλφεια Σίξερς, NBA), Όστιν Ουάιλι (27χρ., σέντερ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, EuroCup), Άντον Γκαβέλ (προπονητής, Μπάμπεργκ)

Φενέρμπαχτσε: Ίγκνας Σαργκιούνας (27χρ., γκαρντ, Ρίτας Βίλνιους, BCL), Τζόνι Τζούζανγκ (25χρ., φόργουορντ, Ζενίτ, VTB), Μάρκους Μπίνγκαμ (26χρ., σέντερ, Ούνιξ Καζάν, VTB)

Χάποελ Τελ Αβίβ: Γιουτζίν Γκέρμαν (29χρ., γκαρντ, Ιντιος ντε Μαγιάγκεθ, Πουέρτο Ρίκο), Καντίν Κάρινγκτον (31χρ., γκαρντ, Χάποελ Ιερουσαλήμ, EuroCup), Αμίρ Κόφι (29χρ., γκαρντ, Φοίνιξ Σανς, NBA), Τζέικομπ Τόπιν (26χρ., φόργουορντ, Ατλάντα Χοκς, NBA/G-League)

Μπασκόνια: Ντέμιον Μπο (26χρ., γκαρντ, Calgary Surge, Καναδάς), Έι Τζέι Λόσον (26χρ., φόργουορντ, Τορόντο Ράπτορς, NBA/G-League), Ντι Τζέι Στιούαρτ (27χρ., φόργουορντ, Τσεντεβίτα Ολίμπια, EuroCup), Κρις Ντουάρτε (29χρ., φόργουορντ, Μάλαγα, BCL)

Βιλερμπάν: Τόνι Πάρκερ (προπονητής), Πάτι Μιλς (37χρ., γκαρντ, Τενερίφη, BCL), Τζέι Κράουντερ (36χρ., φόργουορντ, Vaqueros de Bayamon, Πουέρτο Ρίκο), Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα (20χρ., γκαρντ, Νανσί, Γαλλία), Τάι Τάι Ουάσιγκτον (25χρ., γκαρντ, Λος Άντζελες Κλίπερς/Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, NBA/G-League), Ούγκο Μπεσόν (25χρ., γκαρντ, Τόφας, BCL), Τρέμοντ Γουότερς (28χρ., γκαρντ, Gigantes de Carolina, Πουέρτο Ρίκο), Μποθ Γκαχ (27χρ., φόργουορντ, Μπουργκ, EuroCup)

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Κίτον Γουάλας (27χρ., γκαρντ, Ατλάντα Χοκς, NBA)

Ολυμπιακός: Νίκος Πλώτας (22χρ., γκαρντ, Προμηθέας Πατρών, BCL)

Παναθηναϊκός: -

Παρί: Μαξίμ Λεφέβρ (προπονητής), Τάισον Ετιέν (27χρ., γκαρντ, Μπρούκλιν Νετς/Λονγκ Άιλαντ Νετς, NBA/G-League), Τι Τζέι Γουόρεν (33χρ., φόργουορντ, Westchester Knicks, G-League), Άλιζ Τζόνσον (30χρ., φόργουορντ, Shenzhen Leopards, Κίνα), Μαοζίνια Περέιρα (26χρ., φόργουορντ, Μανίσα, Τουρκία)

Παρτίζαν: Ίθαν Τόμπσον (27χρ., γκαρντ/φόργουορντ, Ιντιάνα Πέισερς, NBA), Κάιλ Άλμαν (29χρ., γκαρντ, Τουρκ Τέλεκομ, EuroCup), Νίκολα Τανάσκοβιτς (29χρ., σέντερ, Μπούντουτσνοστ, ABA League)

Ρεάλ Μαδρίτης: Μαξ Σούλγκα (24χρ., φόργουορντ, Μπόστον Σέλτικς, NBA), Ντέμιαν Τζόουνς (31χρ., σέντερ, Βακέρος ντε Μπαγιαμόν, Πουέρτο Ρίκο), Ολιβιέ Σαρ (27χρ., σέντερ, Κλίβελαντ Καβαλίερς, NBA), Νικ Σμιθ Τζούνιορ (22χρ., γκαρντ, Λος Άντζελες Λέικερς, NBA)

Βαλένθια: Τσάβι Άλμπερτ (προπονητής), Ελίας Βαλτόνεν (27χρ., φόργουορντ/σέντερ, Γρανάδα, ACB), Μάριο Σεν Σουπερί (20χρ., γκαρντ, Πανεπιστήμιο Γκονζάγκα, NCAA), Άλβαρο Καρδένας (24χρ., γκαρντ, Περιστέρι, BCL), Γκονζάλο Κορμπαλάν (24χρ., φόργουορντ, Μπούργκος, ACB), Μο Γκουέγιε (28χρ, φόργουορντ, Windy City Bulls, G-League)

Βίρτους Μπολόνια: Κέβιν Κοκίλα (25χρ., σέντερ, Μπουργκ, EuroCup), Μπόμπι Κλίντμαν (23χρ., φόργουορντ, Ντιτρόιτ Πίστονς, NBA), Γουέντελ Μουρ Τζούνιορ (25χρ., γκαρντ, Cruise, G-League), Ντάβιντε Καζάριν (23χρ., γκαρντ, Κρεμόνα, Ιταλία), Μάρκους Καρ (27χρ, γκαρντ, Βίρτσμπουργκ, BCL), Τρεντ Φρέιζερ (28χρ., γκαρντ, Ζενίτ, VTB), Ρασίντ Μπέλο (23χρ., γκαρντ, Αντβέρπ, FIBA Europe Cup)

Ζάλγκιρις Κάουνας: Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου (27χρ., σέντερ, Μανρέσα, EuroCup)