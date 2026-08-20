Βιλερμπάν: Έκανε το «μπαμ» με Κράουντερ
Μεταγραφική κίνηση-δήλωση από τη Βιλερμπάν! Η ομάδα του Πάρκερ φέρνει στη EuroLeague και στη Γαλλία τον Τζέι Κράουντερ, ο οποίος έχει πλούσια καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ο 36χρονος σταρ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Παρά τα οικονομικά προβλήματα με τα αλλεπάλληλα μεταγραφικά... στραπάτσα, ο γαλλικός σύλλογος δείχνει να ανακάμπτει προχωρώντας στον σχεδιασμό του με μια συμφωνία, που προκαλεί «θόρυβο».
Ο Κράουντερ έχει αγωνιστεί στο NBA με τη φανέλα των Μάβερικς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Τζαζ, Γκρίζλις, Χιτ, Σανς, Μπακς, Κινγκς, ενώ είχε και μια σύντομη θητεία στο Πουέρτο Ρίκο.
Στην πολυετή σταδιοδρομία του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μέτρησε 9.3 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μ.ό
Welcome Jae Crowder ! 🔥— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 20, 2026
LDLC ASVEL est heureux d'annoncer la signature de Jae Crowder au sein de son effectif pour la saison 2026-2027.
Fort de 14 saisons en NBA et de plus de 900 matchs disputés dans la ligue américaine, l'ailier américain Jae Crowder apportera à LDLC ASVEL… pic.twitter.com/1sDG6Qi3pK
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