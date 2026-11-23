Βιλερμπάν: Συναινετικό διαζύγιο με τον Μάιλς Κέιλ
Το συναινετικό «διαζύγιο» με τον Μάιλς Κέιλ ανακοίνωσε η Βιλερμπάν. Η διοίκηση της γαλλικής ομάδας ευχαρίστησε τον Αμερικανό άσο για τη συνεργασία τους και ανακοίνωσε την κοινή απόφαση τους να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
«Ευχαριστούμε, Μάιλς!
Η οικογένεια της ομάδας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Μάιλς Κέιλ για την προσφορά, τη δέσμευση και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Βιλερμπάν. Με κοινή συμφωνία, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων» ανέφερε η ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας για το «διαζύγιο» με τον Μάιλς Κέιλ.
Βέβαια, η απόφαση των δυο πλευρών για να λυθεί η συνεργασία τους ήταν κάτι που επέλεξαν από κοινού, ωστόσο απορία προκαλεί το γεγονός πως δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν σ' αυτή την απόφαση.
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Thank you Myles 🤝 L’ensemble du club tient à remercier Myles Cale pour son engagement et son investissement sous les couleurs de LDLC ASVEL. D’un commun accord, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière, tant sur le plan sportif que personnel.— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 23, 2026
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