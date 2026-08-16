Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Ίθαν Τόμπσον

Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Ίθαν Τόμπσον

Γιώργος Σακελλάρης
Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Ίθαν Τόμπσον
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Η Παρτίζαν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ίθαν Τόμπσον (1999, 1.93μ.) για την επόμενη διετία.

Από την Ιντιάνα στο Βελιγράδι ο Ίθαν Τόμπσον! Η Παρτίζαν γνωστοποίησε και με επίσημη μορφή την απόκτηση του πρώην -πλέον- NBAer για τα επόμενα δύο χρόνια.

Έτσι, ο 27χρονος Αμερικανός γίνεται η όγδοη μεταγραφική κίνηση για την ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας. Η ομάδα του Πεναρόγια συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν με έναν αθλητή που έχει και την υπηκοότητα του Πουέρτο Ρίκο, του οποίου είναι διεθνής.

Την περυσινή σεζόν με τη φανέλα των Πέισερς κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και πλέον ετοιμάζει τις... βαλίτσες του για την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

     

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