Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Ίθαν Τόμπσον
Από την Ιντιάνα στο Βελιγράδι ο Ίθαν Τόμπσον! Η Παρτίζαν γνωστοποίησε και με επίσημη μορφή την απόκτηση του πρώην -πλέον- NBAer για τα επόμενα δύο χρόνια.
Έτσι, ο 27χρονος Αμερικανός γίνεται η όγδοη μεταγραφική κίνηση για την ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας. Η ομάδα του Πεναρόγια συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν με έναν αθλητή που έχει και την υπηκοότητα του Πουέρτο Ρίκο, του οποίου είναι διεθνής.
Την περυσινή σεζόν με τη φανέλα των Πέισερς κατέγραψε 32 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και πλέον ετοιμάζει τις... βαλίτσες του για την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Welcome to Belgrade! Welcome to Partizan Mozzart Bet!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/2ATf3QnHmT— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 16, 2026
Itan Tompson je novi košarkaš Partizana Mozzart Bet! Američki bek koji nastupa za reprezentaciju Portorika, osmi je igrač koji je ovog leta pojačao crno-bele.⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) August 16, 2026
U redove Partizana, Tompson dolazi iz Indijana Pejsersa. Osim u NBA, nekadašnji igrač Oregon Stejt koledža je… pic.twitter.com/umnTgVhj8Z
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