Η Μπουργκ πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Βιλερμπάν με 101-91, με την ομάδα του Πάρκερ να υπέστη την 5η σερί ήττα της.

Πλήρωσε το 4ο δεκάλεπτο η Βιλερμπάν και υπέστη την πέμπτη σερί ήττα της σε όλες της διοργανώσεις, αυτή τη φορά από την Μπουργκ με 101-91.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ εξαιτίας της εικόνας που παρουσίασε στο 4ο δεκάλεπτο δεν μπόρεσε να φτάσει ως τη νίκη, αφού δέχτηκε επιμέρους σερί 25-33.

Πρώτος παίκτης για τους νικητές ο Γούντμπερι με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κράουντερ με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Πλέον η Γούντμπερι στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (24/11, 21:45) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 24-32, 45-49, 66-68, 92-101