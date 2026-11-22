Βιλερμπάν - Μπουργκ 91-111: Πέμπτη σερί ήττα για την ομάδα του Πάρκερ
Πλήρωσε το 4ο δεκάλεπτο η Βιλερμπάν και υπέστη την πέμπτη σερί ήττα της σε όλες της διοργανώσεις, αυτή τη φορά από την Μπουργκ με 101-91.
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ εξαιτίας της εικόνας που παρουσίασε στο 4ο δεκάλεπτο δεν μπόρεσε να φτάσει ως τη νίκη, αφού δέχτηκε επιμέρους σερί 25-33.
Πρώτος παίκτης για τους νικητές ο Γούντμπερι με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κράουντερ με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
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Πλέον η Γούντμπερι στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (24/11, 21:45) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 24-32, 45-49, 66-68, 92-101
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