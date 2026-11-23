Ο Άλεκ Πίτερς ταλαιπωρείται από μια θλάση στον λαγονοψοΐτη και δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Τρίτης (24/11, 21:45) με τη Βιλερμπάν.

Νοκ άουτ από τον αγώνα με τη Βιλερμπάν το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:45) επί γαλλικού εδάφους έχει τεθεί για την Αρμάνι ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέστη θλάση στον λαγονοψοΐτη, που δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει την αποστολή στη Γαλλία για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο λαγονοψοΐτης είναι ένας βαθύς μυς που συνδέει τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη με το μηριαίο οστό, λειτουργώντας ως ο κύριος καμπτήρας του ισχίου.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον Λούκα Μπάνκι, καθώς αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Λεάντρο Μπολμάρο. Ο Αργεντινός γκαρντ έχει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς και η παρουσία του ή μη θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, ενώ εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα έχει τεθεί και ο Ντέβιν Μπούκερ, που είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena.

Ο Άλεκ Πίτερς ως τώρα έχει 8.1 πόντους μέσο όρο και 3.9 ριμπάουντ σε 22:33 ,επτά συμμετοχής σε 12 παιχνίδια της Euroleague.

Στο μεταξύ, ο Λούκα Μπάνκι δεν θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Αρμάνι, καθώς έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Ιταλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γι' αυτό και χρέη πρώτου προπονητή θα εκτελέσει ο συνεργάτης του Μάρκο Ραμοντίνο.

