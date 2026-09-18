Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στο «T-Center» τον Τέλη Μυστακίδη, ενώ είχε και θερμό εναγκαλισμό με τον Τσέντι Όσμαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τέλη Μυστακίδη.

Μετά το τέλος του αγώνα του πρώτου αγώνα μεταξύ Παρτίζαν-ΠΑΟΚ το οποίο κρίθηκε με το buzzer beater του Μάρκους Φόστερ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος για άλλη μια φορά ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα υποδέχθηκε τον Τέλη Μυστακίδη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και όπως ανέφερε η ΚΑΕ «ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε στο Telekom Center Athens τον κ. Τέλη Μυστακίδη και παράλληλα συνάντησε τον Cedi Osman, έχοντας ένθερμη συνομιλία μαζί του.»

Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων μπήκαν μαζί στο γήπεδο μέσα σε χειροκροτήματα και κατευθύνθηκαν στο Platinum Lounge Members Club.

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