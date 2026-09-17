Γιαννακόπουλος: «Όταν έχεις επτά αστέρια, κανείς δεν μπορεί να σου μιλάει για πίεση»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός διοργανώνει για όγδοη χρονιά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Μπουργκ, Παρτίζαν και ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του τουρνουά, στάθηκε στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την πίεση που μπορεί να υπάρχει αλλά... αποθέωσε, επίσης, τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά

Στην αρχική του τοποθέτηση ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ, ανέφερε: «Υγεία, αγάπη και καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς και όλες οι ομάδες να πετύχουν τους στόχους και οι φίλαθλοι να χαίρονται τους αγώνες. Αυτό είναι το 8ο τουρνουά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες οι οποίες οι ανταποκρίθηκα και σε πρώτη φάση να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες.

Λένε ότι ο Παύλος έχει φύγει εδώ και οκτώ χρόνια. Όχι ο Παύλος δεν έχει φύγει. Είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα από το τουρνουά. Τα υπόλοιπα ματς είναι εκεί με τον Θανάση και τους βλέπουν.

Μπορεί να είναι το 8ο τουρνουά αλλά είναι ιδιαίτερο. Και αυτό διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι 1η φορά προπονητής του Παναθηναϊκού και δίνει ένα έξτρα συναισθηματικό λόγο. Αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο. Πέρυσι είπαμε να πάμε φέτος Κίνα αλλά αυτό δεν προχώρησε. Δεν πειράζει θα είμαστε εδώ να δούμε τα ματς. Υγεία να έχουμε και θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.

Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, που να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να επενδύσει και να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα. Όπως είναι και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι και άλλες ομάδες να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην περιμένει το ελληνικό μπάσκετ μόνο επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.»

Στη συνέχεια ανέφερε σε ερώτηση για πίεση λόγω της περσινής σεζόν: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί κανείς να σου μιλάει για πίεση. Προφανώς και θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος αλλά το ανέφερα και πριν από λίγες μέρες. Σαν οργανισμός έχουμε ήδη κερδίσει τη φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο σημαντικά από το να πάρουμε το Κύπελλο στο τέλος. Μετά μπορεί να μην έρθει ένα, αλλά τέσσερα, πέντε, έξι επτά Κύπελλο, κανείς δεν ξέρει».

Για την παρουσία των Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ στην ομάδα: «Ρωτάτε αν είναι ζωντανή ιστορία. Είναι εδώ, είναι εκεί, όλοι εδώ μεσα είμαστε η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού» ενώ απεύθυνε και το ερώτημα στον Ομπράντοβιτς εάν η φετινή ομάδα θα κέρδιζε τους τρεις εάν είχε δίπλα τους και τους Γιασικεβίτσιους και Μποντιρόγκα.

Για το αν θα καλέσει και στο μέλλον ελληνική ομάδα: «Χωρίς να πω περισσότερα ο Παναθηναϊκός έχει καλέσει ξανά ελληνική ομάδα η οποία δεν ανταποκρίθηκε. Μακάρι και άλλες χρονιές να έχουμε ελληνικές ομάδες. Να είναι στο υψηλότερο επίπεδο ώστε να κρατιέται το τουρνουά σε ένα υψηλό επίπεδο».

Για μια ανάμνηση που του έχει έρθει: «Ατελείωτες οι στιγμές. Θα πω αυτή που έρχεται τώρα. Είναι 2000 είμαστε στα γραφεία της ΒΙΑΝΕΞ στον πάνω όροφο. Εγώ έπρεπε να πάω στην Αθήνα και στο γραφείο ήταν ο πατέρας μου με τον Φραγκίσκο. Και τους είπα. Έτσι και γυρίσω και δεν υπογράψει ο Φραγκίσκος δεν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει».

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 18/09

17:30 | ΠΑΟΚ - Partizan Mozzart Bet Belgrade

21:15 | Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – JL Bourg

Σάββατο 19/09