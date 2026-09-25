Ομπράντοβιτς: «Όλοι οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία τους και πρέπει να είναι έτοιμοι»

Διαβάστε τι είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί στην συνέντευξη Τύπου.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Euroleague επί της Παρί, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε στην αρχική του τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου: «Συνεχίσαμε να παίζουμε όπως και στην προετοιμασία. Οι παίκτες πάλεψαν, είχαν ενέργεια και έδωσαν ό,τι είχαν. Παίξαμε καλό μπάσκετ και ξεκινήσαμε με επιθετική άμυνα. Δεν επιτρέψαμε στην Παρί να παίξει όπως της αρέσει, με τρίποντα και τρανζίσιον, σταματήσαμε τους δημιουργούς της. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στον αγώνα, αυτό πρέπει να το δουλέψουμε, ώστε να έχουμε περισσότερους αυτοματισμούς και να σκοράρουμε πιο εύκολα. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε, νομίζω θα γίνουμε καλύτεροι. Να διατηρήσουμε την επιθετικότητα».

Για το την επιστροφή του ως προπονητής του Παναθηναϊκού: «Η ομάδα είναι πάνω από όλους μας. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Η ομάδα είναι πάνω από όλους. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε».

Για το χρόνο συμμετοχής που μοιράστηκε και τις ευκαιρίες: «Είναι η αρχή της σεζόν. Ξεκινήσαμε την Ευρωλίγκα με 10 προπονήσεις, με όσους μπορούσαν να προπονηθούν. Έχουμε τραυματισμούς. Οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης τώρα άρχισαν να προπονούνται. Θα έρθει η ώρα όλων. Όποιος παίζει όπως λέω, για να δείξει ότι θέλει να παίξει σκληρά, να βοηθήσει την ομάδα, θα έχει ευκαιρίες. Η σεζόν είναι μεγάλη. Παίζουμε το Σάββατο ξανά, ίσως και την Κυριακή. Θα έρθει η ώρα όλων».

Για το αν θα επιστρέψουν οι Σλούκας, Φαλ και Ναν τις επόμενες δύο εβδομάδες: «Με τίποτα, όλοι τους χρειάζονται περισσότερο χρόνο».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Θέλουμε να παίζουμε ματς. Τις τελευταίες μέρες είδα ότι οι παίκτες ήθελαν να αρχίσουν οι διοργανώσεις, για αυτό δουλεύουμε. Έχουμε μεγάλη σεζόν μπροστά μας. Σε 10 μέρες έχουμε πέντε ματς. Πρέπει να προσέχουμε τα λεπτά, τα ματς, την υγεία των παικτών. Δεν θέλω να πιέσω τους παίκτες να επιστρέψουν αν δεν είναι στο 100%. Οι παίκτες πρέπει να είναι 100% υγιείς, να δουλέψουν με την ομάδα. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τρεις προπονήσεις αλλά δεν είναι αρκετές για να μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα».

Για το τους τραυματίες που επιστρέφουν: «Το σημαντικό είναι το μομέντουμ, το πότε θα επιστρέψουν. Το βασικό είναι να μπορούν να παίξουν και να προπονηθούν. Δεν είναι εύκολο αυτό, ειδικά τώρα στην αρχή της σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό και το πόσες προπονήσεις θα έχει κάνει κάθε παίκτης. Φυσικά, θα χρειαστούμε παραπάνω χρόνο για να δουλέψουμε με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες, να τους βοηθήσουμε να μπουν σιγά σιγά στην ομάδα. Έχουμε και τον Βαρβαρίτη που είναι κομμάτι της ομάδας. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα για τις επιστροφές το πώς θα αντιδράσουν, το πώς θα είναι η ομάδα. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι συζητώ με όλους, γιατί θέλω οι παίκτες να είναι έτοιμοι και εμείς να τους βοηθήσουμε. Δεν στέκομαι μόνο στις προπονήσεις, βρισκόμαστε και συζητάμε τα πάντα με εκείνους».