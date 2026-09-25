Παναθηναϊκός - Παρί: Τα highlights της πράσινης νίκης
Εξαιρετικός ήταν στην πρεμιέρα του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72.
Η άμυνα του ήταν σε υψηλό επίπεδο, ενώ με την εμφάνιση τους ξεχώρισαν οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε από τον κόσμο του τριφυλλιού και πλέον έχει μπροστά του το Super Cup και την επόμενη εβδομάδα διπλή αγωνιστική στη Euroleague.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη των πράσινων
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.