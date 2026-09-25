Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Εξαιρετικός ήταν στην πρεμιέρα του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72.

Η άμυνα του ήταν σε υψηλό επίπεδο, ενώ με την εμφάνιση τους ξεχώρισαν οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε από τον κόσμο του τριφυλλιού και πλέον έχει μπροστά του το Super Cup και την επόμενη εβδομάδα διπλή αγωνιστική στη Euroleague.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη των πράσινων