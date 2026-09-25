Παναθηναϊκός - Παρί: Τα highlights της πράσινης νίκης

Παναθηναϊκός - Παρί: Τα highlights της πράσινης νίκης

Newsroom
Παναθηναϊκός - Παρί: Τα highlights της πράσινης νίκης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Εξαιρετικός ήταν στην πρεμιέρα του στη φετινή Euroleague ήταν ο Παναθηναϊκός καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72.

Η άμυνα του ήταν σε υψηλό επίπεδο, ενώ με την εμφάνιση τους ξεχώρισαν οι Φρανσίσκο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθεώθηκε από τον κόσμο του τριφυλλιού και πλέον έχει μπροστά του το Super Cup και την επόμενη εβδομάδα διπλή αγωνιστική στη Euroleague.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη των πράσινων

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     