Ο Μάρκους Φόστερ με τρίποντη... βόμβα έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ στο φινάλε κόντρα στην Παρτίζαν με 100-99.

Με τρίποντη... βόμβα του Μάρκους Φόστερ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Παρτίζαν με 100-99 στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ευστόχησε σε τρίποντο με τη λήξη του χρόνου, έπειτα από... μαγική ασίστ, πίσω από την πλάτη του Νικ Καλάθη.