ΠΑΟΚ - Παρτίζαν 100-99: To buzzer beater τρίποντο του Φόστερ που ξέρανε τους Σέρβους!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μάρκους Φόστερ με τρίποντη... βόμβα έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ στο φινάλε κόντρα στην Παρτίζαν με 100-99.
Με τρίποντη... βόμβα του Μάρκους Φόστερ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Παρτίζαν με 100-99 στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, ευστόχησε σε τρίποντο με τη λήξη του χρόνου, έπειτα από... μαγική ασίστ, πίσω από την πλάτη του Νικ Καλάθη.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi, (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.