Με buzzer beater τρίποντο του Φόστερ (που είχε 7 συνολικά), ο ΠΑΟΚ νίκησε με 100-99 την Παρτιζάν και προκρίθηκε στον τελικό του "Παύλος Γιαννακόπουλος"!

Η αυλαία του "Π. Γιαννακόπουλος" άνοιξε με ένα εκπληκτικό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν, με τους Θεσσαλονικείς, να χαμογελούν στο τέλος, χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Μάρκους Φόστερ, με την κόρνα της λήξης!

Ο Αμερικανός είχε 25 πόντους με 7/10 τρίποντα, φωνάζοντας εμφατικά "παρών", ενώ ο Τσέντι Όσμαν για ακόμα μία φορά, ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, με 27. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, νίκησε για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό ομάδα Euroleague, μετά από την επικράτηση επί της Αρμάνι Μιλάνο, έχει πολλά να κρατήσει από το σημερινό παιχνίδι και ακόμα περισσότερα να διορθώσει, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας, έκανε όμως το 7/7 στα φιλικά της και περιμένει το νικητή του Παναθηναϊκός-Μπουργκ, στον αυριανό τελικό του "Π. Γιαννακόπουλος".

Για την Παρτιζάν, ο Χέιζ είχε 18 πόντους, 16 πρόσθεσε ο Τανάσκοβιτς και 14 ο Τζόουνς.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Φόστερ, Όσμαν, Χουγκάζ και Μουρ, με την Παρτιζάν να μπαίνει πιο έτοιμη και με Τζόουνς, Γουίλις, Στίβενς, προηγήθηκε με 0-7. Ο Καλάθης «φορτώθηκε» από νωρίς με 2 φάουλ, ο Όσμαν όμως ανέλαβε και με 9 δικούς του πόντους, έκανε το 9-11 και παρά το τάιμ-άουτ του Πεναρόγια, ήταν ασταμάτητος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά για πρώτη φορά, ο Τούρκος έφτασε τους 15, μέχρι το 21-17 και στη συνέχεια πήγε στον πάγκο. Εκεί, οι Θεσσαλονικείς, έβρισκαν λύσεις στην επίθεση μόνο από τον Χάτζινς, ο Τανάσκοβιτς που ήρθε από τον πάγκο, έκανε... πάρτι με τον Ομορούγι (10π.) και η Παρτιζάν, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (26-30).

Η Παρτιζάν δε δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους προς το καλάθι του ΠΑΟΚ, ο Χέιζ έφτασε τους 9 πόντους, ενώ πίεζε πολύ και στο επιθετικό ριμπάουντ (29-35). Σε εκείνο το σημείο, βγήκε μπροστά ο Φόστερ (11π.) και μαζί με τον Μήτρου-Λονγκ, κράτησαν το «Δικέφαλο» επιθετικά (40-41), με τα θέματα σε άμυνα-ριμπάουντ να παραμένουν και τους Βιλντόζα, Τζεκίρι, Τόμπσον να τα εκμεταλλεύονται (40-49). Οι Σέρβοι πήγαν μέχρι το 44-54 και κάπου εκεί, με Καλάθη, Όσμαν, Αλεξάντερ, ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερη άμυνα και είτε με τον Όσμαν, είτε με τον Φόστερ (13π.), είτε με τον Χουγκάζ, επέστρεψε (52-54).

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί που είχε ξεκινήσει από το τέλος του πρώτου μέρους, μέχρι το 11-0, με νέο τρίποντο του Φόστερ (55-54), βελτιώνοντας σχετικά την εικόνα του αμυντικά, αλλά έχοντας στιγμές που του έλειπε η συγκέντρωση και εκεί χτυπούσαν Τανάσκοβιτς, Χέιζ (55-58). Ο Όσμαν έτρεχε το γήπεδο, όποτε έβρισκε την ευκαιρία, ο Φόστερ έφτασε τους 19 με 5/6 τρίποντα και οι Θεσσαλονικείς, πήγαν στο 67-60. Ο Μουρ έφτασε τους 8 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, ο Τρινκιέρι δοκίμασε σχήμα στην περιφέρεια, με Καλάθη, Μπαζίνα, Μήτρου-Λονγκ (70-64), με την Παρτιζάν να αντιδρά, κυρίως με τον Τόμπσον για το 76-74. Οι ρόλοι άλλαξαν στην τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Όσμαν να δημιουργεί και τον Καλάθη να εκτελεί για τρεις (79-74).

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί που είχε ξεκινήσει από το τέλος του πρώτου μέρους, μέχρι το 11-0, με νέο τρίποντο του Φόστερ (55-54), βελτιώνοντας σχετικά την εικόνα του αμυντικά, αλλά έχοντας στιγμές που του έλειπε η συγκέντρωση και εκεί χτυπούσαν Τανάσκοβιτς, Χέιζ (55-58). Ο Όσμαν έτρεχε το γήπεδο, όποτε έβρισκε την ευκαιρία, ο Φόστερ έφτασε τους 19 με 5/6 τρίποντα και οι Θεσσαλονικείς, πήγαν στο 67-60. Ο Μουρ έφτασε τους 8 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, ο Τρινκιέρι δοκίμασε σχήμα στην περιφέρεια, με Καλάθη, Μπαζίνα, Μήτρου-Λονγκ (70-64), με την Παρτιζάν να αντιδρά, κυρίως με τον Τόμπσον για το 76-74. Οι ρόλοι άλλαξαν στην τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Όσμαν να δημιουργεί και τον Καλάθη να εκτελεί για τρεις (79-74).

Μπαίνοντας στο 4ο δεκάλεπτο, ο Όσμαν έπαιρνε αποφάσεις, φτάνοντας τους 25 πόντους, για το 83-79, με τον Άλμαν να ισοφαρίζει με τρίποντο και φάουλ του Χουγκάζ (83-83). Με το 6ο τρίποντο του Φόστερ και ένα παλικαρίσιο καλάθι του Μουρ, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 88-85, με το Χέιζ να νικάει ξανά τον Μουρ και να του παίρνει και το 5ο φάουλ, για το 88-88. Από εκείνο το σημείο και ως το τέλος, ουσιαστικά οι δύο ομάδες ήταν στο μία σου και μία μου. Ο Μήτρου-Λονγκ έβαλε τις βολές του, ο Καλάθης ένα μεγάλο τρίποντο, αλλά με Χέιζ και Τζόουνς, η Παρτιζάν, είχε τις απαντήσεις (95-94). Ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο, δεν είχε καθαρό μυαλό (ίσως και ανάσες) στην επίθεση, έχασε μια κατοχή μετά από άμυνα, που έγινε τεχνική ποινή στον Τρινκιέρι για διαμαρτυρία και ο Τανάσκοβιτς με βολή και ο Τζόουνς με λέι απ, έκαναν το 95-97. Ο Φόστερ πήγε στην προσπάθεια, το φάουλ που του έγινε δε δόθηκε και ο Τανάσκοβιτς ακολούθησε το λέι απ του Τζόουνς και ο Όσμαν, με δύο βολές, έκαναν το 97-99. Ο ΠΑΟΚ έκλεψε με τον Αλεξάντερ, είχε την τελευταία επίθεση, ο Καλάθης αστόχησε σε λέι απ, ο Αμερικανός πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, ο Καλάθης βρήκε με πάσα πίσω από την πλάτη στη γωνία τον Φόστερ, ο οποίος προσποιήθηκε και με τρίποντο, έκανε το 100-99 με το σφύριγμα της λήξης!

Δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99