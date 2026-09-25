Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ ξεκίνησε... αγριεμένος τη νέα σεζόν, MVP κόντρα στην Παρί

Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ ξεκίνησε... αγριεμένος τη νέα σεζόν, MVP κόντρα στην Παρί

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ ξεκίνησε... αγριεμένος τη νέα σεζόν, MVP κόντρα στην Παρί
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Ο Ματίας Λεσόρ ήταν εξαιρετικός στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, κερδίζοντας μάλιστα τον τίτλο του MVP.

Ένας από τους παίκτες του ξεχώρισαν από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, είναι ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σκοράροντας 15 πόντους (2/7 δίποντα, 11/12 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 21:53 λεπτά συμμετοχής.

Μετά από αυτή την εμφάνιση, ο Ματίας Λεσόρ, δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν που έχει μπροστά του.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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