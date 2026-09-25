Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ ξεκίνησε... αγριεμένος τη νέα σεζόν, MVP κόντρα στην Παρί
Ένας από τους παίκτες του ξεχώρισαν από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, είναι ο Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σκοράροντας 15 πόντους (2/7 δίποντα, 11/12 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 21:53 λεπτά συμμετοχής.
Μετά από αυτή την εμφάνιση, ο Ματίας Λεσόρ, δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν που έχει μπροστά του.
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