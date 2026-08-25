Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση των «πρασίνων»

Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση των «πρασίνων»

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση των «πρασίνων»
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Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Μπορεί να υπάρχουν πολλές απουσίες αλλά η δουλειά ξεκίνησε σε... φουλ ρυθμούς στις τάξεις του Παναθηναϊκού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε με κάθε επισημότητα το σύνθημα για τη νέα σελίδα των «πρασίνων» κάνοντας ειδική αναφορά στην κουλτούρα που υπάρχει στον σύλλογο για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας ξεχωριστά ώστε να έρθουν οι επιτυχίες.

Επίσης τον λόγο πήραν τόσο ο αρχηγός Κώστας Σλούκας, ο οποίος έκανε ειδική μνεία στον Σέρβο τεχνικό, ενώ μίλησαν οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Μουστάφα Φαλ, με τον Γάλλο σέντερ να αναφέρεται και στο θέμα του ελληνικού του διαβατηρίου.

Το Gazzetta έδωσε το «παρών» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

 
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

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