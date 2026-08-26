Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε στο Radio MARCA για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό AKTOR, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την Εθνική Ισπανίας.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με την Εθνική Ισπανίας είναι έτοιμος για το «παράθυρο» του Αυγούστου όπου θα αναμετρηθεί και με την Ελλάδα και παραχώρησε μια συνέντευξη στην εκπομπή «El Programa de Ortega» του Radio MARCA. Εκεί, ο εκ των αρχηγών της «La Familia» αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR και το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε, μίλησε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και εξήγησε πως η Εθνική Ισπανίας δείχνει πολύ καλή εικόνα για τα επόμενα χρόνια.

Παρότι είχε προτάσεις ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το «τριφύλλι», δείχνοντας τις προθέσεις του. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ έκανε μια αναδρομή στην πορεία του στην ελληνική ομάδα.

«Βρήκα ένα μέρος όπου είμαι πολύ ευτυχισμένος. Ο τρόπος με τον οποίο ζουν το μπάσκετ... Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, αλλά τα κερδίσαμε όλα και όταν κερδίζεις εκεί, γράφεις ιστορία. Νιώθω ότι με αγαπούν και με εκτιμούν πολύ. Το να σε αγαπούν, στο τέλος της ημέρας, είναι πάντα κάτι καλό. Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, ναι, είχα προτάσεις από άλλες ομάδες και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα με άφηνε να φύγω. Όμως πιστεύω ότι το καλύτερο ήταν να συνεχίσω εκεί μακροπρόθεσμα, νιώθοντας ότι με αγαπούν τόσο πολύ οι φίλαθλοι, ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Και είναι μια απόφαση που μου άρεσε», εξήγησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Από την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό AKTOR με τον οποίο κατέκτησε τα πάντα.

«Αυτή είναι η πίεση που βιώνουμε στον Παναθηναϊκό. Αποκτούμε τους καλύτερους από τους καλύτερους και δεν μας αρκεί να φτάσουμε σε έναν τελικό. Πρέπει να κυνηγάμε τους τίτλους. Έτσι το ζουν εκεί, να επενδύουν στους καλύτερους που υπάρχουν και να κερδίζουν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή» επισήμανε ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ. Και πρόσθεσε: «Έφεραν τον Ομπράντοβιτς, που είναι ένας θρύλος. Έχει κατακτήσει πέντε φορές την Ευρωλίγκα εκεί και ανυπομονώ να μάθω από αυτόν. Μίλησα μαζί του πριν από την ανανέωσή μου. Εμένα μου αρέσει να μαθαίνω από τους καλύτερους».

Όσον αφορά την Εθνική ομάδα της Ισπανίας που θα αναμετρηθεί στους σημαντικούς αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 απέναντι στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, τόνισε: «Έχω μεγάλη διάθεση να παίξω με τα νέα παιδιά. Τους γνώριζα ήδη εδώ και χρόνια και βλέπω πώς έχει εξελιχθεί η πορεία τους. Έρχονται με μεγάλη όρεξη και πιστεύω ότι η Εθνική ομάδα δείχνει πολύ καλά στοιχεία για τα επόμενα χρόνια. Έχουν πολύ ταλέντο, είναι καλά παιδιά, αγωνίζονται και ανταγωνίζονται».

Τα αδέλφια Χουάντσο και Γουίλι Ερνανγκόμεθ εκτελούν από το περασμένο καλοκαίρι χρέη αρχηγών της εθνικής ομάδας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σέρχιο Γιουλ και τον Ρούντι Φερνάντεθ.

«Εξακολουθεί να είναι ένα όνειρο. Για την οικογένειά μου και για μένα, το να ερχόμαστε με την Εθνική ομάδα ήταν πάντα η προτεραιότητά μας. Το να κερδίζουμε με την Εθνική είναι το πιο όμορφο πράγμα που μας έχει συμβεί στην αθλητική μας ζωή και δεν θα το αντάλλαζα με τίποτα. Για εμάς εξακολουθεί να είναι κάτι ξεχωριστό. Έρχομαι με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα και θα συνεχίσω να έρχομαι όποτε το θέλει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένος με το μπάσκετ, εξακολουθώ να λατρεύω να παίζω με τον αδελφό μου και είναι όνειρο να μπορώ να το κάνω σε οποιαδήποτε ομάδα», δήλωσε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την Εστουντιάντες, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του και εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους φόργουορντ της ισπανικής λίγκας και έφτασε στο ΝΒΑ, υπογράμμισε: «Πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να επιστρέψω στην Εστουντιάντες και να αποσυρθώ εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Όμως, τελικά, οι ζωές αλλάζουν πολύ. Φυσικά και θα ήταν ένα ονειρεμένο τέλος, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα έπαιζα στην Ελλάδα και ότι θα ένιωθα τόσο αγαπητός».