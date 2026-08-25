Ομπράντοβιτς: «Ιδιαίτερη η κουλτούρα του Παναθηναϊκού, όλοι αντιλαμβάνονται τι πρέπει να κάνουν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις την κουλτούρα του Παναθηναϊκού, στάθηκε στα νέα αποκτήματα και στο τι πρέπει να κάνουν όλοι ώστε να έρθουν οι επιτυχίες στον σύλλογο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε το... τζάμπολ της νέας σεζόν με την έναρξη της προετοιμασίας μιλώντας στην media day του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Αρχικά ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι «ανυπομονώ κι εγώ να δει ο κόσμος τους παίκτες μας, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς έχουμε επτά παίκτες στις εθνικές ομάδες, συν έναν ακόμα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Έχουμε κάποια νέα παιδιά εδώ που μας βοηθούν και όλα κυλούν ομαλά. Δουλεύουμε κανονικά και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψουν όλοι, ώστε να συνεχίσουμε τη δουλειά και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη νέα σεζόν».

Αναφορικά με το κίνητρο και τις υψηλές προσδοκίες είπε: «Αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό για μένα. Όλοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα των παικτών που διαθέτουμε, αλλά το ζητούμενο είναι να λειτουργήσουμε ως ομάδα. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δυστυχώς, δεν έχουμε πολλές ημέρες στη διάθεσή μας για να προπονηθούμε όλοι μαζί, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα και δεν πρόκειται ποτέ να παραπονεθώ γι’ αυτό. Έχω ήδη τονίσει στο επιτελείο και στους παίκτες ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, κάτι που θεωρώ απόλυτα λογικό. Ο στόχος μας είναι να μείνουμε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, να καταλάβουμε ότι η σεζόν είναι μεγάλη και να εστιάσουμε στην καθημερινή δουλειά, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο.»

Για τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πρόκειται για παίκτες που γνωρίζουν καλά το άθλημα και βρίσκονται εδώ ακριβώς λόγω της ποιότητάς τους. Τους αποκτήσαμε γι’ αυτόν τον λόγο, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αξία τους. Όπως πάντα όμως, χρειάζεται χρόνος για να συντονιστούμε, να συζητήσουμε και να δουλέψουμε. Πάμε βήμα-βήμα και όλα θα πάνε καλά».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από τη συνολική δομή της ομάδας: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Θα σας πω μόνο το εξής: παρότι ήταν καλοκαίρι, ήταν πολύ εύκολο να βρεθούμε όλοι εδώ. Νιώθουμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας κι αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Όλοι αντιλαμβάνονται τι πρέπει να κάνουμε. Ο δικός μας ρόλος στο επιτελείο είναι να βοηθήσουμε τους αθλητές με κάθε τρόπο, ώστε εκείνοι να παραμένουν αφοσιωμένοι αποκλειστικά στο μπάσκετ. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι υπάρχει η τεχνογνωσία στην ομάδα από πολλούς ανθρώπους που τη στελεχώνουν: «Είναι θεμελιώδες. Όπως γνωρίζετε, έχουμε στο πλευρό μας ανθρώπους με τεράστια προσφορά στον σύλλογο, ο Φράγκι, ο Διαμαντίδης, ο Μάικ είναι εδώ, ενώ υπάρχουν και παίκτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί ξανά. Αυτό θα μας βοηθήσει σημαντικά. Ο Παναθηναϊκός και η κουλτούρα του είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή τη νοοτροπία, ώστε να γίνουμε ξανά η ομάδα που όλοι αντιλαμβάνονται τι εκπροσωπεί, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά σε κάθε πτυχή της ζωής, αποτελώντας παράδειγμα, ειδικά για τους νέους. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Οφείλουμε, λοιπόν, να το κατανοήσουμε κι εμείς εσωτερικά και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, εκπροσωπώντας τον σύλλογο ως πρότυπο σε όλα τα επίπεδα.»