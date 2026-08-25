Φαλ: «Εδώ βρήκα πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν»

Ο Μουσταφά Φαλ αναφέρθηκε στην γαλλική παροικία του Παναθηναϊκού, στους στόχους του και τον κόσμο του τριφυλλιού.

Φέτος ο Παναθηναϊκός θα έχει μια πολύ δυνατή τριάδα στους σέντερ που αποτελείται από Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα του τριφυλλιού μίλησε στη media day και στάθηκε στο γαλλικό παρεάκι στην ομάδα, το γήπεδο και τον κόσμο των πράσινων, τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις, ενώ απάντησε και για το ελληνικό διαβατήριο.

Αναλυτικά

Για την «γαλλική παροικία» και τον Ζοτς: «Πάντα πιο εύκολο όταν έχεις γνώριμα πρόσωπα. Αρχίζουμε να καθιερωνόμαστε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, οπότε όλα θα πάνε καλά».

Για το Telekom Center Athens: «Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Είδα ότι έχουν μέχρι και σεφ εδώ, πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές».

Για τους στόχους του: «Εγώ θέλω απλά να κερδίσω τη Euroleague. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και η βασική αρχή του Παναθηναϊκού. Όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, ο στόχος είναι πάντα η νίκη. Είναι ο ίδιος ακριβώς στόχος που είχα και πέρυσι όταν ήμουν στον Ολυμπιακό: να κερδίζω πάντα τη Euroleague. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Για το αν έχει να αποδείξει κάτι: «Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη αυτό. Αν δεν το ήξεραν, δεν θα με είχαν αποκτήσει. Έκανα το καλύτερο δυνατό για να είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ελπίζω αυτό να φανεί στο γήπεδο».

Για τη μετακόμιση από Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό: «Τώρα το μυαλό μου είναι καθαρό. Είμαι έτοιμος για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πρόκληση. Προφανώς τα πέντε χρόνια είναι μεγάλο διάστημα».

Για τη χημεία: «Η χημεία θα χτιστεί εύκολα. Να φέρουμε σκληράδα στο παιχνίδι μας και να έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την κατάσταση του: «Είμαι καλά. Κάνω προπονήσεις. Χρειάζομαι αγωνιστικό ρυθμό. Τίποτα δεν αντικαθιστά τον αγώνα. Μπορείς να προπονείσαι όσο θέλεις, αλλά αν δεν παίξεις, ο ρυθμός είναι διαφορετικός. Να βρω γρήγορα τη φόρμα μου».

Για το ελληνικό διαβατήριο: «Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε».

Για το αν είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να σβήσω την τελευταία μου ανάμνηση από αυτό το παρκέ και να δημιουργήσω νέες, καλές αναμνήσεις».

Το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο: «Να έρθουν στο γήπεδο και να κάνουν όσο περισσότερο θόρυβο γίνεται. Θα πολεμήσουμε πραγματικά γι' αυτούς και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».