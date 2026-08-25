Γιαμπουσέλε: «Ομάδα υψηλού επιπέδου ο Παναθηναϊκός, θα μάθουμε και στους υπόλοιπους γαλλικά»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στάθηκε στις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό.

Ένα από το σπουδαιότερα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος ψηλός μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού και στάθηκε φυσικά και στη γαλλική παροικία που δημιουργήθηκε στην ομάδα.

«Είναι ωραία εδώ. Περνάμε ευχάριστα εδώ στη δεύτερη μέρα μας, ακόμα μαθαίνουμε, δουλεύουμε. Αλλά συνεχίζουμε να τελειώσει η μέρα και να πάμε σπίτι μας», ανέφερε αρχικά.

Για το αν οι άλλοι παίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά: «Σίγουρα, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά, θα μιλάμε γαλλικά σε πολλά δωμάτια. Πρέπει να κάνουμε και τους υπόλοιπους να μιλάνε γαλλικά. Είμαι Γάλλος, αλλά είμαι χαρούμενος που παίζω με τον φίλο μου, κάποιοι άλλοι μιλούν γαλλικά ακόμα και έχουμε μια σύνδεση».

Για τη σύγκριση Παναθηναϊκού και ΝΒΑ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια υψηλού επιπέδου ομάδα, έχει οργάνωση υψηλού επιπέδου. Ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη, το staff είναι δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε. Μια ομάδα υψηλού επιπέδου»