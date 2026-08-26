Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ Κώστας Σλούκας και Ματίας Λεσόρ κάνουν ατομικό πρόγραμμα.

Προσηλωμένοι στον στόχο τους και με σκληρή δουλειά οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR καθημερινά υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βάζουν τις βάσεις για τη νέα χρονιά, όπου οι προσδοκίες είναι μεγάλες.

Οι «πράσινοι» δουλεύουν σκληρά, ώστε να εμπεδώσουν πλήρως την φιλοσοφία του προπονητή και τη στόχευση του στο παιχνίδι, ειδικά όσοι παίκτες δεν έχουν συνεργαστεί ξανά μαζί του. Ο «Ζοτς» δουλεύει άλλωστε πολύ στη λεπτομέρεια, προκειμένου να εμφανιστεί η ομάδα πανέτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις της.

Ατομικό πρόγραμμα ακολουθούν προς το παρόν ο Κώστας Σλούκας και ο Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι θα ενταχθούν σταδιακά σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Με την ενσωμάτωση και των διεθνών το επόμενο διάστημα αναμένεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δουλέψει ακόμη περισσότερο στο κομμάτι της τακτικής και της αφομοίωσης των συστημάτων από τους παίκτες τα οποία θα δοκιμάσει στα φιλικά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν.