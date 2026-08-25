Ο Μουσταφά Φαλ μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν και απάντησε για το ελληνικό διαβατήριο.

Hμέρα media day στον Παναθηναϊκό, με τον Μουσταφά Φαλ που από τον Ολυμπιακό... μετακόμισε στους πράσινους, να μιλά για την ετοιμότητα του, αλλά και για το τι γίνεται με το ελληνικό διαβατήριο του.

Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί μια πολύ ισχυρή τριάδα στους σέντερ παρέα με τους Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Και οι τρεις Γάλλοι έχουν φτιάξει την... παροικία τους μαζί με τον Φρανσίσκο στα γκαρντ.

«Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε», ήταν τα λόγια του για το ελληνικό διαβατήριο.