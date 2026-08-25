Φαλ: Τι είπε για το ελληνικό διαβατήριο
Hμέρα media day στον Παναθηναϊκό, με τον Μουσταφά Φαλ που από τον Ολυμπιακό... μετακόμισε στους πράσινους, να μιλά για την ετοιμότητα του, αλλά και για το τι γίνεται με το ελληνικό διαβατήριο του.
Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί μια πολύ ισχυρή τριάδα στους σέντερ παρέα με τους Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Και οι τρεις Γάλλοι έχουν φτιάξει την... παροικία τους μαζί με τον Φρανσίσκο στα γκαρντ.
«Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε», ήταν τα λόγια του για το ελληνικό διαβατήριο.
Οι δηλώσεις του Μουστάφα Φαλ στη Media Day του @Paobcgr ☘️ pic.twitter.com/KbDltLphY6— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 25, 2026
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