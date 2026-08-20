Ο Ολυμπιακός καλεί σε απολογία τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος θεωρεί από την μεριά του πως η λύση θα δοθεί δικαστικά μετά τον μονομερή τερματισμό της σύμβασης.

Σε νέα, σκληρή φάση περνά πλέον η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και του Ολυμπιακού, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και την τελική λύση να αναμένεται πλέον από τα αρμόδια όργανα της FIBA.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με την επίσημη ενημέρωσή της το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), έκανε γνωστό πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν έδωσε το «παρών» στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις και ως εκ τούτου θα κληθεί άμεσα σε απολογία.

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη θέση των «ερυθρόλευκων».

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Τόμας Γουόκαπ φαίνεται πως θεωρεί ότι η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου, στην οποία προχώρησε πριν από τρεις ημέρες, τον καλύπτει πλήρως. Ως εκ τούτου, δεν εμφανίστηκε στις εργομετρικές εξετάσεις (το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στην «πρώτη» της ομάδας), καθώς η δική του θεώρηση είναι πως δεν υπάρχει πλέον συμβόλαιο σε ισχύ με τον Ολυμπιακό, μετά τον μονομερή τερματισμό της σύμβασης.

Η συγκεκριμένη διαφορά αναμένεται πλέον να κριθεί σε δικαστικό επίπεδο, με το BAT της FIBA να καλείται να αποφασίσει ποια πλευρά έχει το δίκιο με το μέρος της και τι ακριβώς προβλέπεται για τη συνέχεια.

Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο περίπλοκο μετά τις άκαρπες συζητήσεις για τη μετακίνηση του Γουόκαπ στο Ντουμπάι. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να βρουν κοινό σημείο επαφής, καθώς ο Ολυμπιακός παρέμεινε αμετακίνητος στις οικονομικές του απαιτήσεις, οι οποίες έφταναν τα 3 εκατ. ευρώ, την ώρα που η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται να είχε φτάσει μέχρι το 1,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η υπόθεση έχει πλέον περάσει σε ένα ξεκάθαρα «σκληρό ροκ», με τη σχέση Γουόκαπ και Ολυμπιακού να χαρακτηρίζεται από το «πολικό ψύχος» για το οποίο πρώτο έγραψε το Gazzetta και επιβεβαιώθηκε σε λιγότερο από 24ώρες.

Το επόμενο βήμα ανήκει στα αρμόδια δικαστικά όργανα και, όπως όλα δείχνουν, ο ανώτερος διευθυντής νομικών υποθέσεων του BAT της FIBA, Μπέντζαμιν Σίντλερ και ο Πρόεδρος Γερμανός καθηγητής νομικής Ulrich Haas, θα είναι εκείνοι που θα κληθούν να δώσουν τη λύση στη διαμάχη των δύο πλευρών.

Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι πως η υπόθεση του Γουόκαπ έχει εξελιχθεί σε μια σκληρή νομική και οικονομική μάχη, με τον Ολυμπιακό και τον παίκτη να ακολουθούν πλέον δύο εντελώς διαφορετικούς δρόμους.

