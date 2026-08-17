Καμία επικοινωνία μεταξύ του Τόμας Γουόκαπ και της διοίκησης του Ολυμπιακού, με την υπόθεση της Ντουμπάι να έχει φέρει τις δύο πλευρές σε πλήρες αδιέξοδο. Στον αέρα ακόμη και η παρουσία του παίκτη στην «πρώτη» συγκέντρωση της ομάδας.

Σε ένα ιδιότυπο «μπρα ντε φερ» εξελίσσεται η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και του Ολυμπιακού, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολο σημείο.

Η πρόταση της Ντουμπάι έχει αλλάξει τα δεδομένα για τον έμπειρο γκαρντ, ο οποίος βλέπει μπροστά του μία τεράστια οικονομική ευκαιρία, που αποτελεί ταυτόχρονα και επιβράβευση της αγωνιστικής του παρουσίας. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει φτάσει την προσφορά της στο 1,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει ούτε...χιλιοστό από τις απαιτήσεις του και η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε.

Κάπως έτσι, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο. Η επικοινωνία ανάμεσα στον Τόμας Γουόκαπ και τη διοίκηση του Ολυμπιακού έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν έχει βρεθεί σημείο επαφής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, έχει κάθε λόγο να εμμένει στη θέση του. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και όπως θεωρούν οι «ερυθρόλευκοι», θα πρέπει να δώσει κανονικά το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Ωστόσο, η κατάσταση μόνο απλή δεν είναι. Από τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε «τεντωμένο σχοινί», η παρουσία του Τόμας Γουόκαπ στην «πρώτη» δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρείται δεδομένη!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Τόμας Γουόκαπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω κι εκείνος για τους δικούς του λόγους, καθώς εκτιμά πως έχει επιχειρήματα για να στηρίξει την κίνηση του αυτή. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας πόιντ γκαρντ θεωρεί την πρόταση της Ντουμπάι ως μία ευκαιρία ζωής, λόγω του μεγέθους του συμβολαίου που του προσφέρεται, και επιθυμεί να βρεθεί λύση που θα του επιτρέψει να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός δεν δείχνει πρόθυμος να μειώσει τις απαιτήσεις του. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι, εκτός κι αν γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα από την πλευρά των «ερυθρόλευκων».

Κάτι τέτοιο, πάντως, δεν φαίνεται εφικτό προς το παρόν, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η πορεία των τελευταίων συζητήσεων και συναντήσεων των δύο πλευρών. Η διακοπή της επικοινωνίας, που ξεκίνησε το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζει να υφίσταται και το χάσμα παραμένει.

Έτσι, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ χαρακτηρίζονται από... «πολικό ψύχος».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Ο Ολυμπιακός θεωρεί πως ο παίκτης οφείλει να σεβαστεί το συμβόλαιό του και να παρουσιαστεί κανονικά στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Από την άλλη, ο Γουόκαπ δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει την προοπτική της Ντουμπάι.

Με τις δύο πλευρές να εμμένουν στις θέσεις τους και να μην υπάρχει, αυτή τη στιγμή, δίαυλος επικοινωνίας, όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε σε ένα δύσκολο «μπρα ντε φερ», με την επόμενη κίνηση να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, αυτή τη στιγμή, Ολυμπιακός και Γουόκαπ βρίσκονται πιο μακριά από ποτέ...