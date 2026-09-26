Ο Τομά Ερτέλ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι με τη φανέλα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup (26/09, 16:45) με τους Πειραιώτες να υπερέχουν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης που διεξάγεται στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Τομά Ερτέλ άνοιξε λογαριασμό φορώντας τη φανέλα της Ένωσης, όταν με 01:36 να απομένουν για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ευστόχησε σε τρίποντο σημειώνοντας τους πρώτους του πόντους ως παίκτης της ΑΕΚ για να μειώσει στο 26-16.