Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το πρώτο καλάθι του Ερτέλ με τη φανέλα της Ένωσης
Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup (26/09, 16:45) με τους Πειραιώτες να υπερέχουν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης που διεξάγεται στο Κλειστό του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».
Ο Τομά Ερτέλ άνοιξε λογαριασμό φορώντας τη φανέλα της Ένωσης, όταν με 01:36 να απομένουν για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ευστόχησε σε τρίποντο σημειώνοντας τους πρώτους του πόντους ως παίκτης της ΑΕΚ για να μειώσει στο 26-16.
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