Στα άκρα οι σχέσεις Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta!

Πανηγυρική δικαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta για τις σχέσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Αμερικανό πλέι μέικερ να κοινοποιεί στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την μονομερή έγγραφή καταγγελία του συμβολαίου του.

Από τη πλευρά της η πλευρά των Πειραιωτών αναφέρει ότι ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027 και εξηγεί ότι τον περιμένει στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στις 20 Αυγούστου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.»