Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις εργομετρικές εξετάσεις και θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.

Μέσω ενημέρωσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις και θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.

Ο Τεξανός γκαρντ είχε κοινοποιήσει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό να κρατά μια μετριοπαθή στάση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τον περίμενε στο προγραμματισμένο ραντεβού των εργομετρικών εξετάσεων.

Η πλευρά των Πειραιωτών αναφέρει από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το θέμα από το Gazzetta, ότι ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027 και εξηγεί ότι τον περιμένει στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στις 20 Αυγούστου.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται στα «άκρα» και αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία».