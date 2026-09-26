Πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού για το φετινό Super Cup τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής για τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Την Παρασκευή (25/09) το ελληνικό μπάσκετ έγινε πιο φτωχό με τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου.

Όπως είχε γίνει γνωστό από το πρωί του Σαββάτου (26/09) θα τηρούνταν κατά τη διάρκεια του Super Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι, ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του πολύπειρου προπονητή.

Πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ τηρήθηκε το ενός λεπτού σιγής και λίγο αργότερα όλοι ξέσπασαν σε χειροκρότημα.