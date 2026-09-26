Stoiximan Super Cup: «Παρών» και ο Ευθύμης Ρεντζιάς στο Περιστέρι
Η Stoiximan GBL έχει περάσει σε νέα εποχή μετά τον ορισμό του Ευθύμη Ρεντζιά, ως τον πρώτο CEO στην ιστορία της με σκοπό την ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία της. Ο ίδιος βρέθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου στο πλαίσιο του Stoiximan Super Cup.
Ο 50χρονος -πλέον- πρώην μπασκετμπολίστας είχε κάποια ολιγόλεπτα τετ-α-τετ με τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού. Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο ημιτελικό, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 21:00.
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