Στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου για το Stoiximan Super Cup βρέθηκε και ο πρώτος CEO της Stoiximan GBL, Ευθύμης Ρεντζιάς.

Η Stoiximan GBL έχει περάσει σε νέα εποχή μετά τον ορισμό του Ευθύμη Ρεντζιά, ως τον πρώτο CEO στην ιστορία της με σκοπό την ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία της. Ο ίδιος βρέθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου στο πλαίσιο του Stoiximan Super Cup.

Ο 50χρονος -πλέον- πρώην μπασκετμπολίστας είχε κάποια ολιγόλεπτα τετ-α-τετ με τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού. Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο ημιτελικό, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 21:00.