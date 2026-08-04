Προσοχή, έρχεται η Ντουμπάι: Οι εντυπωσιακές προσθήκες και το depth chart του νέου συνόλου του Τσάβι Πασκουάλ που απειλεί τους «αιώνιους»

Η Ντουμπάι BC έχει δυναμώσει κι άλλο σε σχέση με πέρυσι και φέτος θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω με το εντυπωσιακό ρόστερ που έχει φτιάξει, βάζοντας προβλήματα στους υπόλοιπους διεκδικητές.

Η Ντουμπάι BC τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πάλεψε, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάει στα playoffs της Euroleague. Η ομάδα από τα Εμιράτα δεν πτοήθηκε και φέτος έχει τοποθετήσει ψηλά τον πήχη.

Κράτησε τον κορμό της (Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ, Ράιτ, Μπέικον, Μούσα, Πρέπελιτς, Καμένιας) και έκανε κάποιες ενέσεις ποιότητας, ανεβάζοντας επίπεδο τόσο την περιφέρεια της όσο και τη ρακέτα της ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται στη Euroleague.

Επίσης πήρε και τον Τσάβι Πασκουάλ για head coach με ένα εντυπωσιακό συμβόλαιο, δίνοντας του την ευκαιρία να χτίσει μια ομάδα που θα φτάσει ψηλά.

Oι προσθήκες και ο Πασκουάλ

Μια από τις κινήσεις που έκανε τον περισσότερο θόρυβο για την Ντουμπάι ήταν εκείνη του Έλι Οκόμπο που για χρόνια έδινε λύσεις στο επιθετικό κομμάτι της Μονακό. Στην ομάδα από τα Εμιράτα συνεχίζει την καριέρα του και ο Ντιακιτέ που δίνει μέγεθος στη ρακέτα και ήρθε από τη Μπασκόνια. Μπορεί να προσφέρει τόσο ως power forward όσο και ως center.

Σπουδαία η προσθήκη και του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ενός εκ των κορυφαίων παικτών στον τομέα της άμυνας στην Euroleague. Αλτικός και εκρηκτικός, προσφέρει σημαντικές λύσεις στη frontline. Στην Ντουμπάι θα αγωνίζεται και ο Βιντζ που κατέφτασε από τη Γερμανία και τη Βούρτσμπουργκ.

Πάντως το όνομα που ξεχωρίζει κάθεται στην άκρη του πάγκου. Η Ντουμπάι εμπιστεύτηκε τον Τσάβι Πασκουάλ στο ρόλο το head coach. Ενός ανθρώπου που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην προπονητική, αφήνοντας έργο όπου και αν βρέθηκε. Η παρουσία του στον πάγκο της Ντουμπάι σίγουρα εξιτάρει.

Yπάρχουν και δύο παίκτες που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά μένουν τα τυπικά και θα γίνουν κάτοικοι Εμιράτων. Ο λόγος για τους Σενγκέλια και Γουάιλερ-Μπαμπ. Ένας για τη ρακέτα και ένας για την περιφέρεια. Εξαιρετικές προσθήκες και οι δύο.

Οι αποχωρήσεις

Στην Ντουμπάι δεν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Αλέξα Αβράμοβιτς. Ο έμπειρος γκαρντ θα παίζει στην Μπαχτσεσεχίρ αφήνοντας τη Euroleague. Παρελθόν αποτελεί τόσο ο Μέισον, όσο και ο Έλις.

Η ρακέτα έχει και αυτή αποχωρήσεις. Οι Ματ Ράιαν και Μπρούνο Καμπόκλο. O πρώτος δεν... έπιασε στη Ντουμπάι, ενώ σίγουρα ο δεύτερος θα λείψει όπως και οι 8.5 πόντοι του μέσο όρο. Πάντως η Ντουμπάι έκλεισε την τρύπα με τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι.

Το depth chart της Ντουμπάι

Με μια πρώτη ματιά δείχνει πλήρης σε όλες τις θέσεις, ενώ έβαλε και το απαραίτητο βάθος στον πάγκο για να έχει αρκετές επιλογές στα χέρια του ο Τσάβι Πασκουάλ. Πάμε να δούμε το depth chart.

PG: Οκόμπο, Μακίνλεϊ Ράιτ, Κόντιτς

SG: Μούσα, Γουάιλερ-Μπαμπ (δεν έχει ανακοινωθεί), Μιντζ, Πρέπελιτς

SF: Μπέικον, Μπέρτανς, Τζάστιν Άντερσον

PF: Μπλόσομγκεϊμ, Πετρούσεφ, Σενγκέλια (δεν έχει ανακοινωθεί), Ντάνγκουμπιτς

C: Καμπενγκέλε, Ντιακιτέ, Καμένιας, Τζάιτε

* Φυσικά παίκτες όπως ο Γουάιλερ-Μπαμπ, ο Οκόμπο και Σενγκέλια παίζουν σε παραπάνω από μια θέσεις.