Ντουμπάι BC: Ανακοίνωσε Μπλόσομγκεϊμ για δύο χρόνια
Ήταν γνωστό. Απλά απέμενε η ανακοίνωση από πλευράς Ντουμπάι BC προκειμένου να ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του Μπλόσομγκεϊμ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τον Τσάβι Πασκουάλ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.
Συγκεκριμένα υπέγραψε διετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Μπλόσομγκεϊμ μετακομίζει από τη Μονακό, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες τέσσερις σεζόν έχοντας 160 συμμετοχές στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 7,4 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Another key piece joins the roster. 🔥— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 15, 2026
Jaron Blossomgame brings physicality, versatility, and experience to Dubai Basketball, signing with the club for the next two seasons.
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