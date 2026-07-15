Την απόκτηση του Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ήταν γνωστό. Απλά απέμενε η ανακοίνωση από πλευράς Ντουμπάι BC προκειμένου να ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του Μπλόσομγκεϊμ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τον Τσάβι Πασκουάλ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Συγκεκριμένα υπέγραψε διετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Μπλόσομγκεϊμ μετακομίζει από τη Μονακό, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες τέσσερις σεζόν έχοντας 160 συμμετοχές στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 7,4 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.