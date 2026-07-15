Ντουμπάι BC: Ανακοίνωσε Μπλόσομγκεϊμ για δύο χρόνια

Ντουμπάι BC: Ανακοίνωσε Μπλόσομγκεϊμ για δύο χρόνια

Γιώργος Κούβαρης
Ντουμπάι BC: Ανακοίνωσε Μπλόσομγκεϊμ για δύο χρόνια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την απόκτηση του Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ ανακοίνωσε η Ντουμπάι BC για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ήταν γνωστό. Απλά απέμενε η ανακοίνωση από πλευράς Ντουμπάι BC προκειμένου να ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του Μπλόσομγκεϊμ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τον Τσάβι Πασκουάλ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Συγκεκριμένα υπέγραψε διετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Μπλόσομγκεϊμ μετακομίζει από τη Μονακό, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες τέσσερις σεζόν έχοντας 160 συμμετοχές στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 7,4 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     