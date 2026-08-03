Χολ, Μπλοσομγκέιμ: Απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των προετοιμασιών των ομάδων, Ντόντα Χολ και Τζάρον Μπλοσομγκέιμ απολαμβάνουν μαζί τις διακοπές τους στη Μύκονο.
Ο παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε μαζί με τον παίκτη της Ντουμπάι BC στη χώρα μας, με τον Αμερικανό γκαρντ να δημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Instagram, τη συνάντησή του με τον ψηλό των «ερυθρολεύκων».
Μάλιστα ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, βρήκε και τον Μοχάμεντ Σαλάχ και φυσικά φωτογραφήθηκε μαζί του.
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Δείτε την ανάρτηση του Τζάρον Μπλοσομγκέιμ:
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