Ντουμπάι: Επένδυση στο μέλλον με τον Γιανίκ Κράαγκ της Μπανταλόνα, όπου θα παραμείνει δανεικός
Το πρότζεκτ της Ντουμπάι BC συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και αυτή τη φορά στράφηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ολλανδίας.
Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιανίκ Κράαγκ, ο οποίος αποτελεί προϊόν της Μπανταλόνα, που έχει αναδείξει σημαντικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο 23χρονος φόργουορντ θα παραμείνει ωστόσο στην ισπανική ομάδα για τη σεζόν 2026-27 με τη μορφή δανεισμού, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει σημαντικά λεπτά συμμετοχής και να εξελίξει το παιχνίδι του, πριν ενταχθεί στο πλάνο της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.
Ο Κράαγκ έκανε το ντεμπούτο του στην ACB τη σεζόν 2020-21, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και έκτοτε έχει καταγράψει ήδη 142 συμμετοχές στο κορυφαίο ισπανικό πρωτάθλημα. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε ενεργό ρόλο στην Μπανταλόνα, αγωνιζόμενος σε 40 παιχνίδια της ACB με περίπου 21 λεπτά παρουσίας ανά αγώνα. Στην περσινή σεζόν στο BCL μέτρησε 7,6 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 38% στα τρίποντα και 11,8 βαθμούς αξιολόγησης σε 15 παιχνίδια.
Dubai Basketball has signed Yannick Kraag, who will spend the 2026/27 season on loan at @Penya1930— Dubai Basketball (@dubaibasket) August 5, 2026
Best of luck, Yannick! 💪
Read more: https://t.co/WHsNbTgcfq pic.twitter.com/F3O48Wq8Jm
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.