Η Ντουμπάι BC συνεχίζει να χτίζει το μέλλον της, αποκτώντας τον Γιανίκ Κράαγκ, ο οποίος θα παραμείνει ως δανεικός στην Μπανταλόνα για τη σεζόν 2026-27

Το πρότζεκτ της Ντουμπάι BC συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και αυτή τη φορά στράφηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ολλανδίας.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιανίκ Κράαγκ, ο οποίος αποτελεί προϊόν της Μπανταλόνα, που έχει αναδείξει σημαντικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο 23χρονος φόργουορντ θα παραμείνει ωστόσο στην ισπανική ομάδα για τη σεζόν 2026-27 με τη μορφή δανεισμού, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει σημαντικά λεπτά συμμετοχής και να εξελίξει το παιχνίδι του, πριν ενταχθεί στο πλάνο της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Κράαγκ έκανε το ντεμπούτο του στην ACB τη σεζόν 2020-21, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και έκτοτε έχει καταγράψει ήδη 142 συμμετοχές στο κορυφαίο ισπανικό πρωτάθλημα. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε ενεργό ρόλο στην Μπανταλόνα, αγωνιζόμενος σε 40 παιχνίδια της ACB με περίπου 21 λεπτά παρουσίας ανά αγώνα. Στην περσινή σεζόν στο BCL μέτρησε 7,6 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 38% στα τρίποντα και 11,8 βαθμούς αξιολόγησης σε 15 παιχνίδια.