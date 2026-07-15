Κίναν Έβανς: Πάτησε ξανά παρκέ και... στάζει τα τρίποντα σαν να μην έλειψε ποτέ!

Κίναν Έβανς: Πάτησε ξανά παρκέ και... στάζει τα τρίποντα σαν να μην έλειψε ποτέ!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Κίναν Έβανς, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, πάτησε ξανά παρκέ, με τον ίδιο να ανεβάζει βίντεο από την προπόνησή του όπου... στάζει το ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Σαν να μην έλειψε ποτέ! Ο Κίναν Έβανς ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να ευστοχεί στο ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Συγκεκριμένα ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τον Νοέμβρη του 2025, φαίνεται να μην τα παρατάει και να κάνει ότι περνάει από το «χέρι» του, προκειμένου να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Μάλιστα ανέβασε βίντεο όπου φαίνεται μέρος από την προπόνησή του, με τον ίδιο να είναι... καυτός, ευστοχώντας σε 12/15 τρίποντα.

Δείτε Επίσης

Κίναν Έβανς: Εκτός από ταλέντο και σκληρή δουλειά, θέλει και τύχη
image

Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: Instagram_play.khoop
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     