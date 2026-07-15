Ο Κίναν Έβανς, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, πάτησε ξανά παρκέ, με τον ίδιο να ανεβάζει βίντεο από την προπόνησή του όπου... στάζει το ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Σαν να μην έλειψε ποτέ! Ο Κίναν Έβανς ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να ευστοχεί στο ένα τρίποντο μετά το άλλο.

Συγκεκριμένα ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τον Νοέμβρη του 2025, φαίνεται να μην τα παρατάει και να κάνει ότι περνάει από το «χέρι» του, προκειμένου να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Μάλιστα ανέβασε βίντεο όπου φαίνεται μέρος από την προπόνησή του, με τον ίδιο να είναι... καυτός, ευστοχώντας σε 12/15 τρίποντα.