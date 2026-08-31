Αστέρας - Ολυμπιακός 0-1: Τα Highlights της ερυθρόλευκης νίκης
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Το γκολ του Ζότα Σίλβα στο πρώτο 45λεπτο ξεκλείδωσε το παιχνίδι της Τρίπολης για τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής.
Ο Πορτογάλος Ζότα από την ασίστ του Σάλιακα έβαλε στο 31ο λεπτό το μοναδικό γκολ στο Αστέρας - Ολυμπιακός (που έληξε 0-1). Ματς όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν 2 δοκάρια: από 1 δοκάρι είχαν οι Ελ Καμπί και Γκονζάλες.
@Photo credits: PHOTO CREDITS: NOVA
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