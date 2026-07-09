Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με έναν ακόμη παίκτη. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει με τον τρόπο του την ομάδα, λόγω των σοβαρών τραυματισμών.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Keenan Evans και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας».