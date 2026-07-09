Ολυμπιακός: Παρελθόν ο Κίναν Έβανς
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με έναν ακόμη παίκτη. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν μπόρεσε να βοηθήσει με τον τρόπο του την ομάδα, λόγω των σοβαρών τραυματισμών.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Keenan Evans και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας».
Sometimes fate has other plans, and the story doesn't unfold the way we dream it will.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 9, 2026
Even so, our journey together came to an end with two major titles: the Greek Championship and the EuroLeague.@KeenanEvs , above all, we wish you good health and every success in the next… pic.twitter.com/bIrmXBYw02
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