Το IFAB δικαιώνει τον Μάρκο Νίκολιτς για τον κανονισμό που δεν τηρήθηκε σωστά στη φάση που ο Ζίνι έλειπε από το γκολ της ισοφάρισης της Κηφισιάς κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχασε δυο βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, καθώς ισοφαρίστηκε στο 90+7', σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκαν τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς όσο και οι παίκτες του Δικεφάλου, καθώς έλειπε ο Ζίνι, ο οποίος είχε περάσει εκτός, αφού είχε τραυματιστεί από την αγκωνιά που έφερε την αποβολή του Βαν Άιμα.

Ο Σέρβος τεχνικός αναγνώρισε το δίκαιο της ισοπαλίας βέβαια για την Κηφισιά και το πώς έπαιξε η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όμως έκανε λόγο για μη τήρηση κανονισμού και το... γράμμα του νόμου τον δικαιώνει!

Όπως αναφέρει ο σχετικός κανονισμός του IFAB, του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ένας παίκτης δεν χρειάζεται να βγει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό, όταν τραυματίζεται εξαιτίας παράβασης με το σώμα για την οποία ο αντίπαλος έχει παρατηρηθεί ή αποβληθεί, όπως εν προκειμένω έγινε με τον κεντρικό αμυντικό της Κηφισιάς από το Κουρασάο.

Ο σχετικός κανονισμός του IFAB

«Ο παίκτης δεν χρειάζεται να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, για ένα λεπτό, όταν ο παίκτης

δείχνει ότι ΔΕΝ ζητά ιατρική βοήθεια, εκτός κι αν το παιχνίδι σταμάτησε για τον τραυματισμό, ή

αποχωρεί οικειοθελώς από τον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του παιχνιδιού ή διακοπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν καθυστερεί την επανέναρξη.

Υπάρχει ένας τραυματισμός, για τον οποίο ο Κανόνας 5 επιτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οταν...