Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης, γράφει για τον άτυχο Κίναν Έβανς, ο οποίος έχει ένα μεγάλο «what if» δίπλα από το όνομά του, μιας και δεν μπόρεσε να παίξει στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Κίναν Έβανς και έτσι ο Αμερικανός, θα παραμείνει για πάντα, ένα από τα μεγαλύτερα «what if» στην ιστορία της ομάδας. Δυστυχώς χωρίς δόση τύχης, είναι δύσκολο να πετύχεις στη ζωή σου πράγματα που ονειρεύεσαι ή τουλάχιστον, να παλέψεις για να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται.

Ο Έβανς, ήταν ένας από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της EuroLeague όσο έπαιζε στη Ζάλγκιρις. Νεαρός σε ηλικία, ικανός να πάρει μεγάλες αποφάσεις σε ένα ματς, να σκοράρει και να δημιουργήσει. Όλα αυτά και πολλά ακόμη μπασκετικά στοιχεία, είχαν ωθήσει τον Ολυμπιακό, στο να κλείσει τον Αμερικανό, προτού ολοκληρωθεί η σεζόν 2023-2024.

Για κακή του τύχη, ο Έβανς σε ένα παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος, κόντρα στη Λιετκαμπέλις, είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου. Όλα αυτά, ενώ είχε προηγηθεί ένας άλλος τραυματισμός (ρήξη αχίλλειου τένοντα). Οι «ερυθρόλευκοι», παρά τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, τίμησαν τη συμφωνία που είχαν μαζί του και τον υπέγραψαν κανονικά.

Υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία για τον Κίναν και ας ξέρανε όλοι ότι θα χάσει τη σεζόν 2024-2025. Το καλοκαίρι του 25', συμμετείχε κανονικό στην προετοιμασία, έπαιξε σε φιλικά, αλλά χτύπησε ξανά. Το διάστημα της επιστροφής του; Άγνωστο τότε. Ο Αμερικανός δούλεψε σκληρά και τον Νοέμβριο του 2025, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.

Ένα παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα για τη Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του και σε κάθε επίθεση, όποτε έπαιρνε την μπάλα στα χέρια του, το γήπεδο ήταν «στο πόδι». Όλοι ξέρανε το πόσο καλός παίκτης είναι ο Έβανς και πλέον υπήρχε ανυπομονησία για την ετοιμότητά του, σε ένα παιχνίδι της EuroLeague.

Φτάνουμε στις 12 Νοεμβρίου, εκεί που όσοι ήταν στο ΣΕΦ, βίωσαν μία στιγμή που σίγουρα θα θέλανε να ξεχάσουν. Δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο παρκέ, κόντρα στην παλιά του ομάδα (Ζάλγκιρις), ο Έβανς, έπεσε στο παρκέ. Δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα στο γήπεδο. Τίποτα. Οι δημοσιογράφοι, ήμασταν στην άτυχη θέση, να είμαστε κοντά στον Αμερικανό εκείνη τη στιγμή. Ακούστηκε από το στόμα του η έκφραση: «No way, no way». Το επανέλαβε πολλές φορές.

Ο Έβανς είχε καταλάβει ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά. Η ιατρική διάγνωση, έδειξε ρήξη αχίλλειου τένοντα. Εκείνο το ματς, παρότι ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα, ήταν ο ορισμός της «καταστροφής». Το να βλέπεις έναν παίκτη να έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από τραυματισμούς, να έχει παλέψει και δουλέψει σκληρά να επιστρέψει και να τραυματίζεται ξανά, σε πιάνει μία θλίψη.

Μεγάλο κρίμα για τον Έβανς. Ένα χαμογελαστό παιδί και έναν «πολεμιστή», που όσες φορές και να έχει πέσει, έχει ξανασηκωθεί. Η έκφραση κλειδί, είναι στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ολυμπιακού. «Σου ευχόμαστε υγεία» και πραγματικά, αυτό το παιδί, αξίζει κάθε καλό. Μακάρι να καταφέρει ξανά να κάνει αυτό που αγαπάει τόσο πολύ. Να παίξει μπάσκετ και να μείνει μακριά από τους τραυματισμούς.

Αυτή η ριμάδα η τύχη, παίζει τεράστιο ρόλο στη ζωή μας.